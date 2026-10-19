陸客不來 華語導遊沒團帶

過去來台陸客多，吸引不少人從事華語導遊，但兩岸關係冰封陸客不來後，讓國內華語導遊轉為供給過剩，不少人只能被迫轉行或做國旅團，或另考取其他外語導遊執照謀生。

交通部觀光署統計，截至今年九月，全台持有導遊執照的人數共四萬九三四五人，華語有三萬六五四五人，其次為英語八二三九人、日語四三四七人，華語導遊逾七成。全台領隊人數為七萬四七二四人，英語四萬一四一人最多，其次為華語二萬七八○五人、日語七五二三人。

中華民國觀光導遊協會理事長馬耀祖表示，考取華語導遊人數最多，剩下分布在日韓英等其他語系，目前並無缺導遊，但因陸客無法來台，導致華語導遊沒團可帶，以致華語導遊過剩，只能帶國旅團。

此外，歐美觀光客來台大多自由行，較少團客，但許多自由行國際客報名半天或一日遊行程，因此英語團導遊需求仍高，不少華語導遊通過考試換照，改帶英語團。

觀光署近日公告修正相關導遊、領隊考照資格，即起只要具高中職或國外相當學制以上畢業證書者，以及公私立大專院校的在校或肄業生、五專四年級以上在學生，均符合報考資格。

觀光署解釋，過去法規僅說具高中職以上學校畢業證書，或具備同等學力者可報考，因用語籠統，出現不少考生如五專四年級在校生具報考資格卻誤會不能報，或是五專一、二年級在校生報考後，發現資格不符的情況，因而修改相關規定。