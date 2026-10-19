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遊日急重症住院 10天燒800萬

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

海外急重症就醫費用驚人，一名四十多歲銀行理財專員參加員工旅遊，至東京當晚在飯店附近暈厥，被送至當地醫院，確診為腦動脈瘤破裂，院方緊急施以導管栓塞，第二天醫療金額超過台幣三百萬，再住院十天，醫療費已破六百萬，緊急委請醫療專機返台，這一趟日本行讓他慘虧了八百萬多元。

「國人海外緊急傷病申請醫療費用核退」項目有其上限，若突然重病或發生緊急事故，只是杯水車薪。童綜合醫院航空醫療救援中心執行長盧立華表示，在海外緊急就醫，絕非「花多少、退多少」，有其上限，民眾出國前應檢視旅遊平安險條文，是否包括海外突發疾病及醫療後送等項目。

該名個案抵達東京當晚用餐後獨自在築地附近散步，一整個晚上並未回到飯店，同事協尋，這才發現他散步不到五分鐘突然倒在路旁，被送往聖路加國際醫院，確診為腦動脈瘤破裂，院方緊急進行導管栓塞治療，光是第一晚至隔天，醫療費超過新台幣三百萬元。

隨著住院時間拉長，費用激增，住院十天時，醫療費已累積至六百萬元，家人覺得吃不消，趕緊安排醫療專機返台，盧立華指出，這一趟日本行代價昂貴，醫療加後送費用超過八百萬元。

另有一名六十多歲女性於幾年前的中秋連假前，至新疆布爾津，參加單車旅遊，不料，途中摔車，造成脊椎爆裂性骨折，因當地交通不便，家人緊急委託盧立華醫療團隊緊急飛至北京，再從北京搭機到烏魯木齊，隨後搭乘救護車，開了一千一百公里才至布爾津。

醫療團隊將女傷者從布爾津送至烏魯木齊，又是一千一百公里路程，由烏魯木齊搭機轉至深圳，最後搭機返台，盧立華指出，整趟醫療後送花費近百萬元。

盧立華提醒，年長者、慢性疾病者出國旅遊前，除了安排景點，更應要做好「最壞情況」準備，評估自身健康及當地醫療、交通條件，並依旅程及健康狀況，購買適當保險，確認是否包括海外醫療及緊急後送等保障，並確認保障額度、除外責任及醫療後送條件，「不見得保單買得愈多，愈有保障」。

東京 日本 重症

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