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健保核退 海外就醫 洗腎連5年居冠

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
海外急重症醫療費用昂貴，民眾出國前應檢視旅遊平安險條文，是否包括海外突發疾病及醫療後送等項目。聯合報資料照
海外急重症醫療費用昂貴，民眾出國前應檢視旅遊平安險條文，是否包括海外突發疾病及醫療後送等項目。聯合報資料照

出國旅遊，如在當地就醫，務必申請單據，返台向健保核退費用。衛福部公布去年「國人海外緊急傷病申請醫療費用核退」報告，申報就醫地區以中國大陸件數最多，達一萬四八六○件，累積金額九八七八萬元，至於海外旅遊門診就醫以腎衰竭（洗腎）位居第一，急診原因以傷害事件居多。

健保海外就醫核退金額屬每季調整，包括診察費、藥費，檢驗檢查費、護理費、病房費、醫材費、手術相關費用等，健保署醫務管理組參議林右鈞表示，今年七月至九月核退金額為門診每次一一六二元、急診三八六六元、住院每日七二三九元。

健保統計，二○一二年至二○二五年地區別核付就醫件數均以中國大陸最多，以去年為例，中國大陸占百分之四十五最多，其次為日本四一二○件、金額一九一二萬元，以及泰國三○六○件、金額一一九四萬元。

中國大陸長年於海外就醫核退金額排名第一，林右鈞表示，國人至對岸旅遊的人數眾多，且當地醫療費用相對較低，語言也通，在身體不適時，願意就醫。再者，不少核退民眾為往返海峽兩地經商的台商。

健保統計國人海外門診就醫十大疾病，腎衰竭（洗腎）連續五年位居核付件數首位，統計二○二一至二○二五年介於三七○○件至五○八○件；其次為急性上呼吸道感染、牙齒相關疾病、急性支氣管炎、傷害、不明熱及胃腸炎等。

腎衰竭長年排名門診就醫核退第一，林右鈞表示，申請核退者多為血液透析（洗腎）病人，在海外旅遊時仍需要持續洗腎而在海外就醫，返台後申請核退醫療費用。

至於海外急診原因，以發燒、車禍，或被東西砸傷、刀子劃傷等傷害事件為主，其中意外傷害連續五年位居急診核付件數首位，二○二一年一三○件，去年則有一六八○件；此外，腹痛、不明原因發燒、急性上呼吸道感染、胃腸炎等均為常見海外急診核退疾病。

至於海外住院，二○二一至二○二二年腦出血名列首位，二○二三年為新冠肺炎，二○二四至二○二五年則換成肺炎，林右鈞說，國人至海外時，上呼吸道遭外來細菌攻擊、病毒感染，容易引發肺炎。

國外醫療費用核退金額標準採審查制，申請者需提出醫療收費單據，林右鈞表示，核退條件與金額設有上限，建議民眾自行購買海外突發疾病醫療險，以獲更周全保障。

健保 洗腎 衛福部

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