快訊

近1800人被捕！法國示威延燒 總理與極左派領袖梅蘭雄互罵

台大無預警停電！韓檢考生苦等40分鐘「寫完也不算分」 現場崩潰落淚

聽新聞
0:00 / 0:00

JINS花博音樂市集兩天吸引逾萬人！毛孩當主角、寵物摩天輪成焦點

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
JINS台灣總經理邱明琪致詞時期許品牌透過回饋社會的公益活動，推廣動物平權的理念。圖／JINS提供
JINS台灣總經理邱明琪致詞時期許品牌透過回饋社會的公益活動，推廣動物平權的理念。圖／JINS提供

日本眼鏡品牌JINS跨界舉辦寵物音樂祭，結合金曲歌手演出、草地野餐、寵物互動及動物公益，吸引大批飼主帶著毛孩同樂。JINS於10月17日至18日在台北花博公園圓山園區舉辦「野餐我PET你 滾草皮音樂市集」，兩天累計吸引逾萬人次參與，現場更設置人寵共乘摩天輪，成為活動亮點。

JINS台灣總經理邱明琪表示，JINS自2015年進入台灣市場，至今已11年，全台門市達105家。隨著品牌在台灣市場逐步站穩腳步，近年積極投入社會公益，並將動物平權與環境永續列為重要推動方向，希望透過貼近民眾生活的活動，擴大品牌的社會影響力。

邱明琪指出，台灣飼養寵物的家庭持續增加，民眾對動物平權的意識也日益提升，因此選擇以毛孩為主題舉辦音樂市集。不同於一般以人為主角的音樂祭，這場活動以寵物為核心，讓飼主可以安心帶著貓狗到場，在草地上野餐、聽音樂，享受人寵共融的戶外休閒體驗。

JINS自去年在台南首度舉辦相關活動後，今年上半年移師台北華山，吸引近萬人參與。邱明琪表示，這次選在花博園區舉行，除了希望接觸更多雙北及外縣市民眾，也看好台北能吸引國際觀光客參與。從活動前的網路詢問度及現場人潮觀察，整體效益優於預期。

活動主舞台邀請金曲歌后魏如萱、金曲台語歌王許富凱、洪佩瑜、黃偉晉、icyball冰球樂團，以及GX鼓鼓呂思緯與蕭秉治等藝人接力演出，吸引不少歌迷提前卡位，舞台前聚集大批民眾，宛如戶外大型演唱會。

除了音樂演出，活動也安排犬類行為學家熊爸、動物營養博士Julia等專家開課，分享犬隻行為、營養照護等知識，並推出狗狗瑜珈及人寵共乘摩天輪等體驗，吸引許多飼主攜帶寵物參與。

公益也是活動重要主軸。JINS將現場市集攤位費用全數捐贈流浪動物團體，並邀集動物認養、獸醫義診、動物輔助治療及生命教育等公益組織參與。其中，惠光導盲犬學校也帶領導盲犬到場，向民眾推廣與工作犬互動的正確觀念。

邱明琪表示，品牌希望將對人的關懷延伸到動物，藉由結合音樂、休閒與公益的活動形式，讓更多民眾認識流浪動物認養及動物平權議題，持續推動人與動物友善共融的生活環境。

日本眼鏡品牌JINS舉辦的《野餐我PET你 滾草皮音樂市集》吸引上萬民眾參加，將圓山花博園區草地擠的水洩不通。圖／JINS提供
日本眼鏡品牌JINS舉辦的《野餐我PET你 滾草皮音樂市集》吸引上萬民眾參加，將圓山花博園區草地擠的水洩不通。圖／JINS提供

花博 JINS 寵物 市集

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Coupang酷澎國慶連假前進嘉義諸羅搖滾　行動應援南台灣音樂盛事！專屬攤位冰飲大放送、新客再送99元優惠券

最年長90歲！台江文化前輩齊聚百年古茨 重陽音樂會飄香

日月潭花火音樂會 重溫青春時光

2026吹狗螺10/17衛武營開張！6大好玩亮點與毛孩共度公園午後

相關新聞

打氣超熱！流感疫苗破324萬、新冠破101萬 疾管署估下波疫情爆發點

衛福部疾管署最新統計，今年10月1日起至昨日，流感疫苗累積接種數達到324萬421劑，較去年同期295萬8755劑，增幅達到9.5%，而新冠疫苗累積接種數為101萬6881劑，較去年同期74萬1194，增加37.2%。疾管署發言人林明誠說，此波疫苗打氣，以新冠疫苗成長幅度較高，主要受健康幣誘因，與新冠疫情日前有波上升，及今年新型新冠疫苗副作用少的三大因素。

薔琵恐強颱之姿接近！明天強度達巔峰 海陸警發布時間曝光

薔琵颱風預估明天將達到強度巔峰，並於周四以強颱強度接近台灣東方海面，中央氣象署預報員劉沛滕表示，最快周三晚間發布海上颱風警報，周四至周五發布陸上颱風警報，周五、周六各地都需慎防較大雨勢。

假日睡到飽卻頭爆痛？醫揭「咖啡因戒斷」陷阱 天天喝咖啡要注意

平日上班每天一杯咖啡，到了假日好不容易能睡到自然醒，起床後卻頭痛、昏沉，甚至比平常更疲倦。醫師提醒，問題可能不在睡太久，而是平日習慣攝取咖啡因，休假時卻因晚起延後喝咖啡時間，導致身體出現「咖啡因戒斷」反應。

颱風薔琵來勢洶洶！最快周三晚間發海警、隔天陸警 也可能花東登陸

氣象署今天表示，依目前資料預測，強颱薔琵23日、24日對台影響最明顯，中部以北、宜花防大雨或豪雨，不排除最快21日晚間發...

律師揭「老福法」修法弱勢長者3項醫療補助失法源 林靜儀回應了

立院日前三讀通過「老人福利法」修正案，律師賴中強今於臉書揭露，為了挽救選情，藍白急就章修法，結果把「老人福利法」原本條文的補助3個項目老人醫療費用，修法後刪成只剩下「全民健康保險之保險費」一個項目。對年老無力負擔「健保部分負擔」及「健保給付未涵蓋醫療費用」者的補助法源，竟然被刪除了，完全不附理由、莫名其妙地刪除了。

Threads、Meta AI家長監護功能上線！免偷看手機也能掌握孩子數位安全

關注家長對於青少年數位安全的擔憂，Meta近期針對旗下兩大社群平台與服務Threads與Meta AI，正式在台灣推出全新「家長監護功能」。透過整合至「家庭中心」的實用工具，協助家長更全面且安心地引導青少年探索社群與AI世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。