JINS花博音樂市集兩天吸引逾萬人！毛孩當主角、寵物摩天輪成焦點

日本眼鏡品牌JINS跨界舉辦寵物音樂祭，結合金曲歌手演出、草地野餐、寵物互動及動物公益，吸引大批飼主帶著毛孩同樂。JINS於10月17日至18日在台北花博公園圓山園區舉辦「野餐我PET你 滾草皮音樂市集」，兩天累計吸引逾萬人次參與，現場更設置人寵共乘摩天輪，成為活動亮點。

JINS台灣總經理邱明琪表示，JINS自2015年進入台灣市場，至今已11年，全台門市達105家。隨著品牌在台灣市場逐步站穩腳步，近年積極投入社會公益，並將動物平權與環境永續列為重要推動方向，希望透過貼近民眾生活的活動，擴大品牌的社會影響力。

邱明琪指出，台灣飼養寵物的家庭持續增加，民眾對動物平權的意識也日益提升，因此選擇以毛孩為主題舉辦音樂市集。不同於一般以人為主角的音樂祭，這場活動以寵物為核心，讓飼主可以安心帶著貓狗到場，在草地上野餐、聽音樂，享受人寵共融的戶外休閒體驗。

JINS自去年在台南首度舉辦相關活動後，今年上半年移師台北華山，吸引近萬人參與。邱明琪表示，這次選在花博園區舉行，除了希望接觸更多雙北及外縣市民眾，也看好台北能吸引國際觀光客參與。從活動前的網路詢問度及現場人潮觀察，整體效益優於預期。

活動主舞台邀請金曲歌后魏如萱、金曲台語歌王許富凱、洪佩瑜、黃偉晉、icyball冰球樂團，以及GX鼓鼓呂思緯與蕭秉治等藝人接力演出，吸引不少歌迷提前卡位，舞台前聚集大批民眾，宛如戶外大型演唱會。

除了音樂演出，活動也安排犬類行為學家熊爸、動物營養博士Julia等專家開課，分享犬隻行為、營養照護等知識，並推出狗狗瑜珈及人寵共乘摩天輪等體驗，吸引許多飼主攜帶寵物參與。

公益也是活動重要主軸。JINS將現場市集攤位費用全數捐贈流浪動物團體，並邀集動物認養、獸醫義診、動物輔助治療及生命教育等公益組織參與。其中，惠光導盲犬學校也帶領導盲犬到場，向民眾推廣與工作犬互動的正確觀念。

邱明琪表示，品牌希望將對人的關懷延伸到動物，藉由結合音樂、休閒與公益的活動形式，讓更多民眾認識流浪動物認養及動物平權議題，持續推動人與動物友善共融的生活環境。