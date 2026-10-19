健康你我他／看病多方參考 AI不可盡信

古人言：「盡信書不如無書」，是指如果完全相信書的內容，那倒不如不要讀這本書。現代可以說是「盡信AI不如無AI」，AI雖然能快速且有條理的提供大量知識，回答千奇百怪的問題，但它還是可能犯錯。而且AI很常順著我們先前的提問及回答，提供相應的內容，如果我們提供的不夠精確，它便會判斷錯誤，反饋不合適的方法。

現代人生活步調快，習慣打開手機搜尋網友建議、詢問AI為自己解惑，我也很常請AI幫我規畫減脂三餐、一周運動菜單等。一鍵輸入、幾秒生成，AI的確提供了非常詳盡內容，但在我將同樣問題詢問不同AI後，居然產生了矛盾的建議，甚至發生過同一個AI否定自己給過的內容。

這讓我心生警惕，如果我不加思索就採用AI一項建議，是否可能愈來愈糟糕，而這些交叉對比的資訊真的一定正確嗎？

即便是專業醫師也可能誤判，更不用說是「隔空看診」的AI，我想無論遇到任何問題，面對真人或AI的建議，我們都要保持判斷與思考，且不要諱疾忌醫，面對醫師的詢問要給出清晰的資訊，勇敢問出心中的疑慮，才能獲得最合適的治療。

這個時代，AI工具幫助我們獲得多元資訊，但想要過得更健康，不妨帶著這些知識跟著專業人士們交流諮詢，才能做出對自己更好的選擇。