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新光醫院12月起 全院加薪4%

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
新光醫院舉辦40周年院慶，董事長吳東進宣布，12月1日起全體加薪4%。記者廖靜清／攝影
新光醫院舉辦40周年院慶，董事長吳東進宣布，12月1日起全體加薪4%。記者廖靜清／攝影

新光醫院昨舉行40周年慶祝活動，醫院董事長吳東進宣布，自今年12月1日起，全院員工全面加薪4%，不僅護理師受惠，包括醫檢師、放射師及行政人員等各職類均納入調薪範圍。純白班護理師起薪5萬4000元，調薪後為破5萬6000多元。

賴清德總統、帛琉總統惠恕仁昨親自出席新光醫院40周年院慶，吳東進則在兩國元首見證下，宣布加薪，他表示，這正是呼應政府持續改善醫護工作環境、提升薪資待遇的政策方向，展現醫院留住醫療人才的決心。

吳東進說，新光醫院走過40年，逐步累積醫療服務能量與社會信任，背後最重要的力量為一代、一代醫護人員及全體員工等齊心努力。醫院成長不僅仰賴醫療設備更新與專業技術精進，更需每位同仁在崗位上的堅持與投入，這次再次幫員工調薪，以實際行動感謝醫護及行政同仁長期以來的辛勞與付出。

賴清德總統相當重視新光醫院加薪措施，典禮結束、離開會場時，遇到醫院醫事人員，還主動提醒：「你們剛剛有聽到董事長宣布，12月1日又要加薪4%嗎？」，新光醫院行政副院長洪子仁表示，這顯示總統對醫護薪資待遇及醫療人力留任問題的關切。

洪子仁表示，該院持續調整員工薪資，單次調幅約4%至5%，這次調薪，提高待遇，對象擴及全院員工，將於12月1日實施。以往去外界談到醫療人員加薪，大都集中在護理師，但醫療體系涵蓋10多種醫事專業，包括醫檢師、放射師及其他醫事人員，同樣面臨工作負荷、專業風險及待遇問題，在薪資上，均應受到鼓勵及保障。

新光醫院昨一併舉辦桂蘭大樓（第二醫療大樓）落成啟用典禮，吳東進說，在硬體設備規畫上，新增314張病床、11間開刀房、4間心導管室，並設置心臟血管中心及達文西機器手臂等高階醫療設備。啟用後，大幅擴充醫療量能，代表新光醫院從空間優化、流程精進到醫療專科的全面轉型。

洪子仁強調，醫院持續擴充硬體設施，更需留住第一線醫療人才，唯有同步改善薪資待遇與工作環境，才能讓醫療團隊穩定發展，維持照護品質。

加薪 醫院 惠恕仁

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