健康名人堂／新鴉片戰爭？新興毒品濫用的趨勢與防制

聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）將「新興毒品（簡稱NPS）」定義為：濫用的物質未被聯合國1961年「麻醉藥品單一公約」或 1971年「影響精神物質公約」所列管，但可能造成公共衛生威脅者。若說之前列管的成癮物質是20世紀的傳統毒品，那麼稱新興毒品為21世紀的毒品，也就不為過了。

新興毒品快速變種 增至17大類

UNODC於2013年將NPS初分9類，去年增列6類，今年又新增2類，現在已達17大類，總共超過1500個品項，較聯合國1961暨1971年公約所列管的324個品項，多出4倍有餘。大多數NPS基於傳統毒品的化學架構或藥理作用，進行化學合成衍生，旨在模仿知名濫用物質的藥、毒理作用，同時規避毒品管制法規。

但根據美國成癮中心資料，許多NPS的毒性更高，例如合成大麻素可能引發精神疾病，如自殺念頭和持續數周甚至數月的思考障礙；合成卡西酮可能比其所模仿的搖頭丸、古柯鹼、甲基安非他命更危險。

了解NPS的演變，有助提出因應防制策略，由迄今演化的17大類NPS，可以歸納出幾個特徵：

一、源自於藥廠或研究機構的未上市成果，流向非法用途：有些化合物並經非法實驗室持續改變、修飾其化學結構，藉以逃避毒品管制法律，包括合成大麻素、苯乙胺類及色胺類，麥角醯胺類、苯二氮平類、哌醋甲酯類等。

二、合成源頭來自特定的先驅化學品：依聯合國「1988年禁止非法販運麻醉藥品暨影響精神物質公約」規定，各會員國應向聯合國國際麻醉藥品管制委員會通報非法製造毒品的先驅物質資訊，例如 4-ANPP、NPP、4-AP等，為吩坦尼類似物合成先驅化學品。

三、來自醫療藥品：例如愷他命（Ketamine）及依托咪酯（Etomidate），都是醫療用麻醉劑。台灣及東亞在21世紀初出現愷他命濫用，使愷他命暨PCP類成為UNODC最初列管的NPS之一；依托咪酯類似物不僅在台出現，也在東亞及東南亞以電子煙方式濫用，並出現類似物。

Tiletamine為愷他命類似物，在台以動物用藥品上市，在美國列為第三級管制物質。台灣迄今仍在爭論管制藥品的管理權限是否及於動物用藥品，殊不知管制藥品與毒品的區隔在於合法與非法，愷他命的人及動物用藥品早已一體適用管制藥品規定。

四、類鴉片類NPS：今年UNODC新增奧啡類似物，其結構與嗎啡和吩坦尼類似物、異硝氮烯（Nitazenes）不同，但也可與鴉片受體作用。奧啡類已出現許多類似物，環氯啡最常被通報，效力據稱可達吩坦尼十倍。而吩坦尼的毒性與致死風險遠高於嗎啡，其止痛效力與毒性強度約為嗎啡數十倍，異硝氮烯則比吩坦尼毒性更高5到10倍。

成癮防治面臨挑戰 制度須跟上

類鴉片類NPS被關注，因其為美國近十餘年來類鴉片類危機的遺緒，合成類鴉片類的成癮性與呼吸抑制毒性較天然鴉片類更高，具有更高的成癮性與致死率，對解毒與減害計畫的挑戰性更高。

●原文刊載於「刑事政策與犯罪防治研究專刊」第41期專文「從鴉片、安非他命、愷他命到依托咪酯—由大歷史談管制藥品與毒品的區隔與管理趨勢」，此為系列之三。

（作者李志恒為高雄醫學大學毒理學碩博士學位學程名譽教授）