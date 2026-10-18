繳費10年「烏龍院」商標遭廢止 漫畫家敖幼祥：我是犯了什麼罪啊

漫畫家敖幼祥昨天透過社群平台表示，其長期維護的「烏龍院」商標，因遭他人提出申請而遭廢止，已委請律師處理。台北市漫畫從業人員職業工會今天呼籲相關單位重視此案。

敖幼祥昨天在社群平台發布公開影片表示，17日收到經濟部智慧財產局商標廢止處分書。過去10年時間，他繳交10年商標規費，但後來有他人不斷向主管機關申請，指敖幼祥3年內沒有使用其商標，自己最近也才知道，只要3年未使用商標，任何人便可以申請、爭取他人商標。

敖幼祥認為，他依法註冊商標，是為了保護他所創作出來的作品。但主管機關接獲申請後前來蒐證，跑到他家、他的工作室，「我是犯了什麼罪啊」，直呼這簡直「太漫畫」。現已委請律師處理後續，該告的便會提起告訴。

台北市漫畫從業人員職業工會今天晚間發布聲明表示，對敖幼祥「烏龍院」商標遭廢止一事感到遺憾與不滿，此次事件絕非該業者無意間之「撞名」或巧合。

台北市漫畫從業人員職業工會鄭重聲明與呼籲相關單位重視此案，建請智慧財產局及相關訴願審議機關，應審慎重視此案背後的動機與社會影響。