打氣超熱！流感疫苗破324萬、新冠破101萬 疾管署估下波疫情爆發點

衛福部疾管署最新統計，今年10月1日起至昨日，流感疫苗累積接種數達到324萬421劑，較去年同期295萬8755劑，增幅達到9.5%，而新冠疫苗累積接種數為101萬6881劑，較去年同期74萬1194，增加37.2%。疾管署發言人林明誠說，此波疫苗打氣，以新冠疫苗成長幅度較高，主要受健康幣誘因，與新冠疫情日前有波上升，及今年新型新冠疫苗副作用少的三大因素。

新冠及流感疫情年底會不會再有一波流行？林明誠說，疾病流行需有三個要素，首先是人，包括易感族群、群體免疫、脆弱族群等，其次是病原有無突變，傳染力、致死率是否增加，第三是環境，如溫濕度、天然宿主、活動等。

林明誠指出，綜合評估目前疫苗接種持續熱絡、民眾自我防護意識提高，除非病毒變異，否則年底前新冠和流感疫情應該相對穩定。但面對愈來愈多的選舉造勢人潮聚集，最好預防就是接種疫苗、勤洗手、戴口罩。因此，預估接下來流感、新冠疫情將於明年農曆春節再有一波，民眾仍不應輕忽。

而在新冠病毒SV.2.4變異株風險方面。林明誠說，新冠病毒SV.2.4為NB.1.8.1的後代，屬於PQ.16.1.1 的子代譜系，WHO及ECDC尚未將其單獨列管；其親代株PQ.16.1.1已於7月27日列為監測中的變異株，WHO評估整體公衛風險低，未見嚴重度增加，但目前仍無SV.2.4或PQ.16.1.1專屬的疫苗保護力數據。

「早就有了，未見其公共衛生風險增加，我們持續監測。」林明誠說，國內自8月4日於本土病例中偵測到首例SV.2.4，截至10月上旬，本土病例中共計檢出51件PQ.16.1.1，其中17件為SV.2.4，占比約33.3%。依國內Omicron變異株監測，35至38周PQ.16.1.1佔57.4%， SV.2.4佔其中33.3%，推估社區中新冠病毒有近兩成是SV.2.4。另，國內新冠疫情在35至36周間就已反轉向下。

林明誠表示，綜合國內外資訊研判，目前沒有證據顯示此病毒株在傳播力、免疫逃脫、致重症和致死率會有任何增加的風險，但仍會持續監測SV.2.4。