薔琵恐強颱之姿接近！明天強度達巔峰 海陸警發布時間曝光

薔琵颱風預估明天將達到強度巔峰，並於周四以強颱強度接近台灣東方海面，中央氣象署預報員劉沛滕表示，最快周三晚間發布海上颱風警報，周四至周五發布陸上颱風警報，周五、周六各地都需慎防較大雨勢。

劉沛滕說，薔琵颱風目前距離鵝鑾鼻東南東方2470公里，持續往西轉西北西方向移動，預估明（19日）將達到強度巔峰，近中心風速將從每秒53公尺增強至60公尺，暴風半徑可能擴張到280公里，並以強颱強度接近台灣東方海面，若暴風圈碰到台灣才可能受地形破壞減弱。

劉沛滕指出，薔琵颱風周四（22日）抵達台灣東部外海後，可能北轉、往西接近台灣或往南壓，周五、周六（23、24日）對台灣影響最明顯。

而海陸警發布時間，劉沛滕表示，預估周四（22日）上半天發布海警，若其移動速度加快，不排除周三（21日）晚間發布海警；預估周四至周五（22至23日）發布陸警，但今晚至明晚路徑還有可能再調整，陸警範圍還要觀察。

針對未來1周天氣，劉沛滕說，周二（20日）前天氣溫暖穩定，僅東北角、台東、恆春有零星降雨，周三起東北季風增強，北台灣轉為短暫陣雨，感受濕涼。

周五、周六（23、24日）薔琵颱風影響最顯著，全台有雨，北部、宜花有局部大雨或豪雨，周六中部也有局部豪雨；周日（25日）颱風逐漸遠離，各地仍有降雨機率。

溫度部分，劉沛滕指出，周二前偏暖熱，西半部高溫約33、34度，局部地區35、36度。周三起受到東北季風影響，北台灣降溫，高溫約26至29度，低溫22、23度；周五、周六受到颱風影響，感受濕涼。