快訊

影／法國街頭陷火海…劫匪搶爆名牌包炫耀「0元購」 馬克宏竟嗨看演唱會

得獎散文涉抄襲疑雲？ 魯迅文學獎作品被指與英國著作雷同

中職／曾聖安總冠軍賽初登場轟超前3分砲 隊史最年輕、史上排第二

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風薔琵來勢洶洶！最快周三晚間發海警、隔天陸警 也可能花東登陸

中央社／ 台北18日電
強颱薔琵23日、24日對台影響最明顯。圖／中央氣象署
強颱薔琵23日、24日對台影響最明顯。圖／中央氣象署

氣象署今天表示，依目前資料預測，強颱薔琵23日、24日對台影響最明顯，中部以北、宜花防大雨或豪雨，不排除最快21日晚間發布海警、22日陸警；各國預測路徑仍分歧，持續觀察。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今年第29號颱風薔琵今天下午中心位置約在鵝鑾鼻東南東方2470公里的海面上，以每小時20公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒53公尺，7級風暴風半徑200公里。

劉沛滕表示，目前預估薔琵的路徑會朝台灣東北方移動，將以強颱之姿影響台灣，預計23日、24日對台影響最明顯，不排除最快21日晚間或22日白天發布海上颱風警報，22日晚間或23日白天發布陸警；另外有部分模式颱風也可能直接從花東登陸。

劉沛滕解釋，由於現在太平洋高壓的強弱仍有變化，如果減弱速度較快，也有可能還沒接近台灣就提早北轉，反之則會更往南通過巴士海峽；各國模擬仍有分歧，20日是薔琵轉彎與否較關鍵的時間點。

劉沛滕說，明天、20日天氣相對穩定，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。西半部高溫約攝氏33、34度，各地低溫約22至25度，要留意日夜溫差。

劉沛滕提到，21日、22日東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，高溫降至26到29度，新竹以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東、恆春半島為零星短暫陣雨，午後中南部山區也有零星降雨。

劉沛滕指出，23日、24日受颱風外圍環流影響，中部以北、宜花地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生，其他地區為局部短暫陣雨；25日隨著颱風減弱或遠離，各地雨勢減緩，但仍有局部短暫陣雨發生。

劉沛滕提醒，20日起東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島，21日起再加上基隆北海岸、馬祖，留意有長浪發生。

颱風 氣象署 豪雨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵最快今晚轉強颱！氣象署：估22日抵台灣東部外海 路徑待觀察

強颱薔琵亂連假！氣象署：最快周三發海警 周五、周六降雨最明顯

薔琵升級強颱！未來24小時挑戰超廣闊暴風半徑 下周五恐影響台灣

強颱薔琵暴風侵襲率曝光！逾十縣市40%以上 北北基桃也入列

相關新聞

薔琵恐強颱之姿接近！明天強度達巔峰 海陸警發布時間曝光

薔琵颱風預估明天將達到強度巔峰，並於周四以強颱強度接近台灣東方海面，中央氣象署預報員劉沛滕表示，最快周三晚間發布海上颱風警報，周四至周五發布陸上颱風警報，周五、周六各地都需慎防較大雨勢。

強颱薔琵暴風侵襲率曝光！逾十縣市40%以上 北北基桃也入列

薔琵颱風昨晚升級為強烈颱風，並持續往西轉西北西移動，周五、周六影響台灣最顯著，其中北東雨勢增大。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，花蓮縣暴風侵襲率最高達50%，另有11縣市達40%以上，北北基桃均入列。

強颱薔琵路徑2情境但1結果 吳聖宇：周五之後離台灣非常接近

周六起到下周一是光復節3天連假，不少民眾已安排外出旅遊或返鄉，擔心行程是否會受薔琵颱風影響。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來路徑不論偏西撲台或北轉，薔琵颱風看起來在周五之後都會離台灣非常接近，對於23到25日之間的天氣影響可能難以避免，適逢連續假期，民眾務必要保留行程安排的彈性調整空間，並且密切注意接下來這1、2天預報變化情況。

連喝水也會胖？醫師曝「這類人」最難瘦：不是吃太多

明明沒吃多少，體重卻遲遲降不下來？減重醫師蔡明劼分享門診觀察，指出最讓他頭痛的患者，不一定是食慾旺盛，而是堅稱自己吃得很少，卻不願意記錄飲食、找出問題的人。他提醒，減重成效不佳可能有多種原因，但若連平常吃了什麼都不願檢視，醫師也很難協助找到突破口。

假日睡到飽卻頭爆痛？醫揭「咖啡因戒斷」陷阱 天天喝咖啡要注意

平日上班每天一杯咖啡，到了假日好不容易能睡到自然醒，起床後卻頭痛、昏沉，甚至比平常更疲倦。醫師提醒，問題可能不在睡太久，而是平日習慣攝取咖啡因，休假時卻因晚起延後喝咖啡時間，導致身體出現「咖啡因戒斷」反應。

颱風薔琵來勢洶洶！最快周三晚間發海警、隔天陸警 也可能花東登陸

氣象署今天表示，依目前資料預測，強颱薔琵23日、24日對台影響最明顯，中部以北、宜花防大雨或豪雨，不排除最快21日晚間發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。