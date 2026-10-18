颱風薔琵來勢洶洶！最快周三晚間發海警、隔天陸警 也可能花東登陸

氣象署今天表示，依目前資料預測，強颱薔琵23日、24日對台影響最明顯，中部以北、宜花防大雨或豪雨，不排除最快21日晚間發布海警、22日陸警；各國預測路徑仍分歧，持續觀察。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今年第29號颱風薔琵今天下午中心位置約在鵝鑾鼻東南東方2470公里的海面上，以每小時20公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒53公尺，7級風暴風半徑200公里。

劉沛滕表示，目前預估薔琵的路徑會朝台灣東北方移動，將以強颱之姿影響台灣，預計23日、24日對台影響最明顯，不排除最快21日晚間或22日白天發布海上颱風警報，22日晚間或23日白天發布陸警；另外有部分模式颱風也可能直接從花東登陸。

劉沛滕解釋，由於現在太平洋高壓的強弱仍有變化，如果減弱速度較快，也有可能還沒接近台灣就提早北轉，反之則會更往南通過巴士海峽；各國模擬仍有分歧，20日是薔琵轉彎與否較關鍵的時間點。

劉沛滕說，明天、20日天氣相對穩定，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。西半部高溫約攝氏33、34度，各地低溫約22至25度，要留意日夜溫差。

劉沛滕提到，21日、22日東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，高溫降至26到29度，新竹以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東、恆春半島為零星短暫陣雨，午後中南部山區也有零星降雨。

劉沛滕指出，23日、24日受颱風外圍環流影響，中部以北、宜花地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生，其他地區為局部短暫陣雨；25日隨著颱風減弱或遠離，各地雨勢減緩，但仍有局部短暫陣雨發生。

劉沛滕提醒，20日起東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島，21日起再加上基隆北海岸、馬祖，留意有長浪發生。