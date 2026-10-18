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律師揭「老福法」修法弱勢長者3項醫療補助失法源 林靜儀回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長林靜儀表示，社會福利制度目的是為了縮短差距、減少弱勢不利處境，如果沒有充分評估，反而可能擴大差距，加劇弱勢不利處境。聯合報系資料照
衛福部次長林靜儀表示，社會福利制度目的是為了縮短差距、減少弱勢不利處境，如果沒有充分評估，反而可能擴大差距，加劇弱勢不利處境。聯合報系資料照

立院日前三讀通過「老人福利法」修正案，律師賴中強今於臉書揭露，為了挽救選情，藍白急就章修法，結果把「老人福利法」原本條文的補助3個項目老人醫療費用，修法後刪成只剩下「全民健康保險之保險費」一個項目。對年老無力負擔「健保部分負擔」及「健保給付未涵蓋醫療費用」者的補助法源，竟然被刪除了，完全不附理由、莫名其妙地刪除了。

賴中強指出，對照衛福部依據原條文第二項制定「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」，修法具體影響是對全國低收入老人與中低收入老人「健保部分負擔」及「健保給付未涵蓋醫療費用(例如假牙)」的補助。雖然，健保法第二十七條第五款另設有對低收入戶「健保部分負擔」補助規定，但修法後，低收入老人「健保給付未涵蓋醫療費用」，以及中低收入老人「健保部分負擔」與「健保給付未涵蓋醫療費用」此三項補助完全失去法源依據。

賴中強說，藍白把原本各縣市根據財政狀況，自行評估是否實施的老人健保費補助，甩鍋給中央「全額負擔」，再妝點「全國擴大實施」來挽救不利的選情；結果竟然是刪除了對低收入老人與中低收入老人「健保部分負擔」及「健保給付未涵蓋醫療費用」的補助！這根本不是老人福利法的修正，而是財政收支劃分法的第四次惡修。

對此，衛福部次長林靜儀於臉書回應，大家可以看看這次立院通過的「老人福利法」22條原條文和三讀版本，差別在哪裡。社會福利制度目的是為了縮短差距、減少弱勢不利處境，如果沒有充分評估，反而可能擴大差距，加劇弱勢不利處境。

林靜儀說，過去一直強調的委員會中心主義，就是重大法案要在委員會中跟主管機關充分討論，評估可能影響範圍跟確定財源、實施方式等細節，力求修法周延的原因就在這裡，如重大修法行政院在提出版本前即需跨部會充分研議，並預告條文接受意見。

林靜儀指出，但若是突襲式修法在過程中缺乏行政單位溝通，所以條文的影響範圍、預估影響人數、所需預算金額、執行方式、補救措施等，通通沒有先提出及討論的話，表決三讀之後才發現問題。

林靜儀 補助 修法 律師 衛福部

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