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Threads、Meta AI家長監護功能上線！免偷看手機也能掌握孩子數位安全

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Meta AI家長監護功能在台灣上線，家長可切換更嚴格的「限制的內容」設定。圖／Meta提供
Meta AI家長監護功能在台灣上線，家長可切換更嚴格的「限制的內容」設定。圖／Meta提供

關注家長對於青少年數位安全的擔憂，Meta近期針對旗下兩大社群平台與服務Threads與Meta AI，正式在台灣推出全新「家長監護功能」。透過整合至「家庭中心」的實用工具，協助家長更全面且安心地引導青少年探索社群與AI世界。

繼Facebook與Instagram後，Meta正式將家長監護功能擴展至Threads平台，透過 Meta「家庭中心」，即時檢視青少年過去一周每日在Threads的使用時間與平均時數。為避免青少年過度沉迷，家長能設定每日使用時間上限，且系統支援跨裝置總時數合併計算。

此功能亦可開啟「睡眠模式」，晚間10點至隔日清晨7點期間，通知將預設靜音並啟用自動回覆，家長也可彈性限制夜間存取權限。在隱私保護方面，Threads青少年帳號預設為不公開，且未滿16歲者若欲將隱私或內容設定調整為寬鬆模式，皆須經由家長確認同意。

Meta AI App的家長監護功能近日也與全球同步上線，家長能在監護介面中看到全新的「洞察」分頁，查看青少年過去7天向Meta AI詢問的內容，並依照學校、娛樂、生活風格、旅遊、寫作，以及身心健康等主題分類，在不侵犯隱私、不查看具體對話內容的前提下掌握關心的領域。

若需更嚴格的保護，家長可將內容設定由預設的「13歲以上」切換為「限制的內容」，避免提供不適齡回覆。針對自殺或自我傷害等極敏感議題，系統更具備主動通知機制，當青少年嘗試展開相關對話時，會主動發送警示給家長。

為了協助家長建立良好溝通，Meta 與美國網路霸凌研究中心合作推出「展開對話」指南，提供一系列開放式問題與指引，幫助家庭以中性、不帶評判的方式探討AI使用經驗。同時，Meta成立了包含專家學者在內的「AI福祉專家委員會」，為青少年適齡體驗持續把關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

Threads家長監護工具正式在台灣上線，透過「家庭中心」協助家長了解並管理青少年使用體驗。圖／Meta提供
Threads家長監護工具正式在台灣上線，透過「家庭中心」協助家長了解並管理青少年使用體驗。圖／Meta提供

Threads「青少年帳號」預設為不公開，調整設定須經家長同意。圖／Meta提供
Threads「青少年帳號」預設為不公開，調整設定須經家長同意。圖／Meta提供

未滿16歲青少年若希望調整帳號設定至較寬鬆模式，須經家長確認與同意。圖／Meta提供
未滿16歲青少年若希望調整帳號設定至較寬鬆模式，須經家長確認與同意。圖／Meta提供

新增「洞察」分頁，讓家長掌握青少年與AI的對話主題。圖／Meta提供
新增「洞察」分頁，讓家長掌握青少年與AI的對話主題。圖／Meta提供

Threads Meta 數位 手機 社群媒體 青少年

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