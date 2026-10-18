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強颱薔琵暴風侵襲率曝光！逾十縣市40%以上 北北基桃也入列

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強颱薔琵暴風侵襲率曝光！逾十縣市40%以上 北北基桃也入列

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今下午2時，花蓮縣暴風侵襲率已達50%。圖／中央氣象署提供
中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今下午2時，花蓮縣暴風侵襲率已達50%。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風昨晚升級為強烈颱風，並持續往西轉西北西移動，周五、周六影響台灣最顯著，其中北東雨勢增大。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，花蓮縣暴風侵襲率最高達50%，另有11縣市達40%以上，北北基桃均入列。

根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今下午2時，花蓮縣暴風侵襲率已達50%，另有11縣市達40%以上，包含宜蘭縣49%、基隆市47%、台北市46%、新北市46%、桃園市45%、新竹縣44%、新竹市44%、苗栗縣42%、台中市40%、南投縣40%、綠島43%、蘭嶼40%。

氣象署資料指出，薔琵颱風今下午2時中心位置在北緯13.2度，東經142.4度，以每小時17公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑100公里。

氣象署預報員劉沛滕表示，薔琵颱風昨晚間升級為強烈颱風，受高壓引導，持續往西轉西北西，接近台灣東部海面，移動速度穩定，預估周三、周四抵達台灣東側海面，周五逐漸受外圍環流影響，陸地也可能受到影響，周五、周六天氣較不穩定，北部、東半部雨勢加大。

劉沛滕說，若薔琵颱風移動速度加快，氣象署不排除周三晚間發布海上颱風警報，薔琵颱風後續暴風圈也可能影響台灣，不排除發布陸上颱風警報，周五、周六影響最顯著，屆時全台有雨，北部、宜花地區要慎防大雨或豪雨。

花蓮 北北基桃 薔琵颱風 氣象署

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