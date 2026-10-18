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健保給付骨密度檢查 停經、類固醇使用者終生最多3次

中央社／ 台北18日電

骨質疏鬆是沉默殺手，應及早評估治療，健保署今天提醒停經婦女、長期使用類固醇等符合特定條件者，善用骨密度檢查，健保給付終生最多3次，確診後擴大藥物給付，雙管齊下。

依據中華民國骨質疏鬆學會資料，台灣女性每3人就有1人是骨質疏鬆、男性則是每5人就有1人，且因骨質疏鬆發生骨折後，再次骨折率高達50%，骨折後可能需要坐輪椅、拿拐杖、臥床，失能及死亡的風險明顯增加。

每年10月18日為世界更年期關懷日，10月20日為世界骨質疏鬆日。衛福部健保署長陳亮妤今天透過新聞稿指出，骨鬆初期無明顯症狀，停經婦女、有骨折病史或長期使用類固醇等高風險族群，應及早就醫評估治療，健保持續精進骨密度檢查及骨鬆藥物給付，助高風險族群及早發現與治療。

健保署醫審及藥材組參議張惠萍告訴中央社記者，健保署給付「雙能量X光骨質密度檢查」，近年陸續增加適用對象，包含50歲以上、停經後婦女、非創傷性骨折、內分泌失調，以及接受乳癌或攝護腺癌特定治療等高風險族群。

張惠萍表示，最新一次新增適用對象為去年開放紅斑性狼瘡等長期使用類固醇者，提供健保給付讓病人接受檢查，間隔2年以上，終生最多3次，讓民眾能精準掌握骨骼健康狀況，在風險初期，即能及時採取預防措施，守護骨骼健康。

張惠萍說，若診斷為骨質疏鬆症，健保署近年陸續擴大骨鬆治療藥物給付，自114年3月起提供初級預防，擴大給付對象，包含骨鬆合併糖尿病、類風濕性關節炎或長期服用類固醇者，以及次級預防於曾發生髖骨、脊椎、手腕或手臂骨折的病人。

張惠萍表示，為貼近臨床需求並接軌國際治療指引，健保署115年8月健保再放寬含romosozumab成分藥品，提供高骨折風險停經後骨質疏鬆婦女第一線及第二線治療。透過健保照護，讓更多病人及早治療，有效降低骨折風險，維持健康行動力。

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