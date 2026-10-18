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健康台灣深耕論壇首度移師北榮新竹分院 陳志鴻提偏鄉醫療4大戰略

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這次論壇由北榮院長陳威明親臨主持，衛福部長石崇良、前部長邱泰源、健保署長陳亮妤、國健署長沈靜芬、竹縣衛生局長殷東成及北榮新竹分院院長陳曾基等醫界領袖齊聚。記者郭政芬／攝影
這次論壇由北榮院長陳威明親臨主持，衛福部長石崇良、前部長邱泰源、健保署長陳亮妤、國健署長沈靜芬、竹縣衛生局長殷東成及北榮新竹分院院長陳曾基等醫界領袖齊聚。記者郭政芬／攝影

北榮民總醫院新竹分院攜手衛福部「健康臺灣深耕計畫」專案辦公室，今天舉辦「健康臺灣深耕論壇」。總統府健康臺灣推動委員會副召集人陳志鴻領銜主講，並聚焦「偏鄉醫療」，提出「五大困境」（人力不足、醫療落差、財務失衡、服務斷鏈、高齡衝擊）與「四大戰略」（人才、品質、創新、財務），迴響熱烈。

這次論壇由北榮院長陳威明親臨主持，衛福部長石崇良、前部長邱泰源、健保署長陳亮妤、國健署長沈靜芬、竹縣衛生局長殷東成及北榮新竹分院院長陳曾基等醫界領袖齊聚。

石崇良表示，「健康台灣深耕計畫」由邱泰源擔任部長期間規畫，涵蓋不同醫療領域，其中台北榮總新竹分院的亮點，在於區域整合與連結，串聯在地基層醫療及其他醫療院所，透過分工合作提升整體照護效能。這是健康台灣深耕計畫中相當具代表性的計畫，因此選在新竹分院舉辦研討會，讓各界交流分享。

邱泰源年輕時曾在新北市貢寮澳底村保健站及金山衛生所擔任駐點醫師，累積基層與偏鄉醫療經驗。擔任立委期間，他協助推動新竹縣台大生醫園區醫院及偏鄉全人醫療等建設；任衛福部長期間則推動「健康台灣深耕計畫」，爭取五年489億元經費，2025年8月底核定260個計畫。他表示，首年執行成果顯示，深耕計畫有助改善醫療環境、落實醫療平權。 

陳威明表示，此次論壇創下四項首次，包括首度在地區醫院舉辦、聚焦偏鄉醫療、由醫療體系辦理及在竹苗地區舉行，盼透過交流促進區域醫療整合、提升偏鄉照護量能。

陳志鴻表示，賴清德總統提出「健康台灣」願景，以醫療平權為核心，盼打造健康防護網，消弭偏鄉醫療落差。

他分析，偏鄉醫療面臨人力不足、醫療量能落差、財務失衡、服務銜接困難及高齡化等五大困境，提出人才、品質、創新等戰略，主張鬆綁薪給及獎勵制度、提高留任誘因，並建立偏鄉醫院衛星照護模式，從「一名醫師守住一個偏鄉」轉型為「一個醫療體系共同守住一個偏鄉」，透過區域整合、跨院合作及智慧科技，提升偏鄉醫療韌性與照護品質。

陳威明表示，北榮所屬7家分院有6家位於偏鄉，將持續守護醫療平權。他感謝陳志鴻提出偏鄉醫療4大戰略，為偏鄉醫療找出路；陳志鴻則肯定北榮及新竹分院為深耕計畫典範，期勉各醫療機構善用資源，改善偏鄉醫療。

為優化檢驗作業流程，院方導入智慧檢體傳送機器人，依預設路線於實驗室場域內進行檢體傳送，使檢體運送流程更加即時順暢。記者郭政芬／攝影
為優化檢驗作業流程，院方導入智慧檢體傳送機器人，依預設路線於實驗室場域內進行檢體傳送，使檢體運送流程更加即時順暢。記者郭政芬／攝影

台北榮民總醫院新竹分院攜手衛福部「健康臺灣深耕計畫」專案辦公室，今天舉辦「健康臺灣深耕論壇」。記者郭政芬／攝影
台北榮民總醫院新竹分院攜手衛福部「健康臺灣深耕計畫」專案辦公室，今天舉辦「健康臺灣深耕論壇」。記者郭政芬／攝影

陳志鴻 偏鄉 北榮

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