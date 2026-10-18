連喝水也會胖？醫師曝「這類人」最難瘦：不是吃太多

明明沒吃多少，體重卻遲遲降不下來？減重醫師蔡明劼分享門診觀察，指出最讓他頭痛的患者，不一定是食慾旺盛，而是堅稱自己吃得很少，卻不願意記錄飲食、找出問題的人。他提醒，減重成效不佳可能有多種原因，但若連平常吃了什麼都不願檢視，醫師也很難協助找到突破口。

蔡明劼醫師在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文，分享多年減重門診經驗。他表示，有一類患者常說「我真的沒吃什麼耶」、「我連喝水都會胖」，但當醫師建議記錄飲食，要求只需在吃東西前用手機拍照即可，對方卻以麻煩為由拒絕配合，讓減重過程更難掌握問題所在。

蔡明劼指出，這類患者的困難之處，不一定在於吃得特別多，而是缺乏一起找出原因的意願。即使使用俗稱「瘦瘦針」的減重藥物，效果仍可能不如預期。他也強調，減重不順利不能全歸咎於患者，生理差異、藥物反應、睡眠及壓力等因素，都可能影響體重變化。

至於哪些人比較容易成功？蔡明劼觀察，首先是清楚知道自己容易嘴饞、難以控制食慾的人，能正視問題並尋求適合的協助；其次是因血糖、血壓、脂肪肝或血脂問題而決定減重的人，由於健康目標明確，通常更願意配合飲食調整、運動及規律追蹤。

蔡明劼也分享，部分在門診接受減重治療的外籍移工患者，因願意配合飲食建議並確實執行，讓他印象深刻。不過，他強調並非所有人都相同，減重成功的關鍵之一，是願意了解自己的生活與飲食習慣，並與醫療人員共同調整。