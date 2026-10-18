強颱薔琵路徑2情境但1結果 吳聖宇：周五之後離台灣非常接近

周六起到下周一是光復節3天連假，不少民眾已安排外出旅遊或返鄉，擔心行程是否會受薔琵颱風影響。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來路徑不論偏西撲台或北轉，薔琵颱風看起來在周五之後都會離台灣非常接近，對於23到25日之間的天氣影響可能難以避免，適逢連續假期，民眾務必要保留行程安排的彈性調整空間，並且密切注意接下來這1、2天預報變化情況。

吳聖宇表示，有關薔琵颱風預估路徑，由過去24到48小時預報看起來，21日經過長江以北向東移動的西風短波槽往南伸展的幅度逐漸變小，雖然還是會造成太平洋高壓在東海到琉球一帶出現弱點，似乎沒有之前明顯，也讓薔琵颱風在21到23日的預報速度放慢，沒有太明顯北轉分量出現，就這麼一路往台灣東部海面靠近過來，至23日上午8時已經來到台灣以東，暴風半徑也碰到外海100公里的海警發布線。

吳聖宇指出，23到24日的重點可能有兩種情境，一種是薔琵颱風仍然順利經過高壓弱點後逐漸北轉，到台灣東北部近海後再往東北方向偏轉出去。

吳聖宇說，另一種是短波槽後西風高壓脊東移，造成太平洋高壓又再度增強，高壓弱點逐漸消失，迫使薔琵颱風的偏北分量稍微增加後又往西偏折，趨向台灣陸地而來。由目前的預報趨勢來看，似乎有逐漸傾向後者的趨勢，但因為時間還有5天以上，還未能完全確定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。