「即測即評」新制告別紙本試卷 環保證照測驗37年來首度採電腦作答

環境部國家環境研究院（國環院）將實施長達 37 年的環保證照紙本測驗全面升級為電腦作答。首場「即測即評」測驗於17日在「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練」中登場，考生交卷後即可當場知道成績。國環院於首場測驗後隨即進行問卷調查，結果顯示考生對「即測即評」的支持度恰巧與本次測驗的及格率一樣。

國環院院長張順欽表示，為響應環境部部長彭啓明推動的「數位與淨零」雙軸轉型政策，未來將逐步推廣至 7 大類 22 項環保證照測驗，預計每年可服務約 9,000 人次。無紙化轉型不僅能節省試卷印製資源，更能大幅提升閱卷效率並優化應考體驗。

依環保法令規定，部分事業或機構必須設置環保專責人員，想要擔任者須參加國環院委託機構舉辦的證照訓練，並於測驗及格後取得合格證書方可受聘報備任職；該訓練制度自 1989 年推動至今已有 33 萬人次完成訓練後參加紙本測驗。

有名本次應試的考生步出試場後笑著表示：「以前考完試總要懸著一顆心掛念好幾天；現在按下送出鍵，緊張感就只有那幾秒！」雖然當場得知初步成績讓人心跳加速，但省去了漫長猜測與等待的煎熬。另一位來自地方環保局的考生則分享，平時工作早已習慣電腦操作，加上考前曾透過國環院提供的模擬網站熟悉流程，因此應試時相當順手。對他而言，電腦測驗最大的優勢在於能直接在畫面答題、標記不確定的題目並於最後逐一檢查，「電腦操作並不難，真正考驗人的還是試題本身！」

張順欽院長指出，因電腦測驗各科測驗之間的換場，試務人員需辦理試卷轉換、系統設定、試場整備及考生身分核對等作業，換場時較紙本測驗需要更多時間，因此現行測驗制度勢必將有所調整，包括科目整併、測驗流程精簡等。此外，對於現行採用計算題或申論題的測驗科目，將諮詢專家學者意見，研議改採題組式選擇作答，以兼顧專業知識評量與作答效率。

國環院提醒，考生於電腦測驗確認答案並送出後，螢幕顯示的為初步成績，正式測驗結果仍以該院公告為準。本次測驗正式成績將於 10 月 26 日上午 10 時公布於「環保證照訓練及測驗資訊系統」；符合領證資格者，得依規定申請證書。