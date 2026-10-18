維也納愛樂台北國家音樂廳晨間開演 重現金色大廳經典時刻

維也納愛樂管弦樂團（Vienna Philharmonic）17日上午11時15分在台北國家音樂廳舉行晨間開演，台北滿場樂迷早起聆賞，感受維也納愛樂在維也納金色大廳以音樂迎接新年的美好傳統。

音樂會由2027年維也納新年音樂會指揮索契夫（Tugan Sokhiev）執棒，上半場由莫札特「G小調第40號交響曲」揭開序幕，向今年適逢誕辰270週年的音樂巨匠致敬。下半場演繹柴可夫斯基「F小調第4號交響曲」，感受索契夫對俄羅斯交響曲目的深刻掌握，也讓維也納愛樂細膩多變的音色多了些許厚重。

在不斷掌聲中，樂團也大方安可史特勞斯（Josef Strauss）「我的一生是愛與歡樂」圓舞曲以及小約翰・史特勞斯（Johann Strauss II）「匈牙利萬歲！快速波卡」，兩首都曾登上維也納新年音樂會舞台，為這場晨間音樂會添上鮮明的維也納風情。

維也納新年音樂會始於1939年，每年維也納當地時間元旦早晨11時15分由維也納愛樂樂團演出，地點就在位於維也納音樂之友協會的金色大廳。前一年新年音樂會結束之後，就會公布隔年新年音樂會指揮。近年台灣每年都由衛武營國家藝術文化中心提供戶外劇場免費同步衛星直播，已成重要傳統。