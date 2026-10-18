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台鐵集集支線復駛促觀光 列車怠速廢氣噪音惹民怨

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台鐵集集支線因災受損停駛逾4年，今年全面復駛，活絡地方觀光。記者賴香珊／攝影
台鐵集集支線因災受損停駛逾4年，今年全面復駛，活絡地方觀光。記者賴香珊／攝影

台鐵集集支線因災受損停駛逾4年，今年全面復駛；中央斥資逾7100萬元改造集集火車站鐵皮攤商區為「山形市集」，預計11月啟用，地方期待。唯水里站居民反映，列車清晨怠速產生廢氣及噪音擾民，台鐵允諾改善，明年擬引進新列車。

台鐵集集支線2021年8月受豪大雨、地震等天災接連侵襲，沿線邊坡坍塌致隧道及鐵軌受損，台鐵評估隧道年久失修、軌道線形不佳等，考量運行安全，歷經4年多時間，分階段推動復建，今年全面復駛，地方也向中央爭取改善周邊環境。

由於，集集火車站周邊鐵皮攤商區老舊簡陋，日月潭國家風景區管理處去年斥資逾7100萬元改善，呼應集集山巒地貌，順應百年木構車站歷史樣態打造「山形市集」，作為在地農特產、小農市集、文創商品等展售平台，預計11月落成啟用。

日管處說，「山形市集」為鋼材結合木構的半戶外市集與多功能空間，去年5月投入拆除重建後，施工順利，目前工程已近尾聲，集集鎮公所也正加緊招商，11月可望落成啟用，希望強化在地農特產展售功能，並讓遊客有煥然一新的體驗。

唯台鐵集集支線復駛，活絡地方觀光及交通，但水里站居民向公所及民代陳情，水里鄉長葉銘豐說，由於列車清晨5時許就進站溫車，怠速產生廢氣及噪音，地方不堪其擾，經立委羅美玲邀集台鐵與地方協商，台鐵提出改善方案允諾改善。

而因支線列車是柴油車廂，怠速就會產生噪音與廢氣，台鐵允諾後續溫車將遠離住宅區，避免列車過早進站，同時縮短怠速時間，將怠速從30分鐘縮至10分鐘；另，預計將於明年6月更換新車廂，改善相關汙染問題，維護地方生活品質。

台鐵集集支線因災受損停駛逾4年，今年全面復駛，活絡地方觀光。記者賴香珊／攝影
台鐵集集支線因災受損停駛逾4年，今年全面復駛，活絡地方觀光。記者賴香珊／攝影

台鐵 集集 噪音

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