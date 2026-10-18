強颱薔琵續增強明達第一波巔峰 粉專：最新預測靠近侵襲台灣訊號偏強

薔琵颱風持續增強、長胖，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，如果颱風速度加快，中央氣象署最快周三晚間發布海上颱風警報，薔琵颱風後續暴風圈也可能影響台灣，不排除發布陸上颱風警報，周五、周六將是影響最顯著的時候，全台有雨，北部、宜花地區要慎防大雨或豪雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，薔琵颱風目前距離台灣約2600公里，過去6小時穩定西行，持續增強，預計明天將達到第一波強度巔峰。由於未來幾天發展環境相當有利，預估薔琵將維持強烈颱風等級好幾天。

路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，薔琵颱風未來5天大致沿著太平洋高壓邊緣，持續穩定偏西移動。預估周四至五（22-23日）前後來到台灣東方、宮古島南方海域時，隨著太平洋高壓稍微減弱，颱風移動速度可能逐漸放慢，路徑中的偏北分量也會開始增加。

但接下來究竟是順勢北轉，還是繼續西行、直接侵襲台灣，關鍵就在於太平洋高壓減弱的幅度。「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，比較令人擔心的情況是，高壓雖然減弱，但減弱幅度不夠，導致薔琵無法順利北轉，反而在高壓重新增強後，持續導引下直撲台灣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從最新一報 Google WN3C AI模式系集來看，約70％成員預測薔琵非常靠近、甚至通過台灣，其餘約30％則較早北轉，朝日本方向移動。以這一報的預測結果來說，薔琵靠近、甚至侵襲台灣的訊號仍然偏強，需要特別注意。不過，目前距離可能影響台灣的時間還有好幾天，後期路徑仍有不小的修正空間，系集比例也不等於實際侵襲機率，需要持續觀察後續預報變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。