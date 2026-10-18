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用耳朵「看」名畫 灣聲樂團打造台灣版「展覽會之畫」聽見近代美術史

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
灣聲樂團將於 12 月於誠品表演廳推出「島嶼之聲與形：台灣近代美術名作」，用音樂詮釋近代史重要畫作。圖／灣聲樂團提供
灣聲樂團將於 12 月於誠品表演廳推出「島嶼之聲與形：台灣近代美術名作」，用音樂詮釋近代史重要畫作。圖／灣聲樂團提供

台灣也有用音樂詮釋畫作的「展覽會之畫」？灣聲樂團將於 12 月於誠品表演廳推出「島嶼之聲與形：台灣近代美術名作」，邀請美術史學者蕭瓊瑞跨界領路，帶領觀眾體驗「用耳朵欣賞美術」。灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，希望跳過影像與畫布，藉由古典音樂讓藏在線條、色彩與敘事裡的藝術結構發聲。

1874年6月，俄羅斯作曲家穆索斯基參觀完展出已逝好友畫作的展覽，有感而發寫下鋼琴組曲「展覽會之畫」。半世紀之後，拉威爾將其改為管弦樂版，成為現今知名的「展覽會之畫」。

灣聲樂團於 11 月及 12 月陸續於誠品表演廳推出跨界企劃——「灣聲映像館VIII：歐洲大師仙拚仙 John Barry v.s. Ennio Morricone」與「島嶼之聲與形：台灣近代美術名作」。

11 月 7 日至 8 日登場的「灣聲映像館VIII：歐洲大師仙拚仙 John Barry v.s. Ennio Morricone」，邀請澳門樂團駐團指揮葉政德擔任客席指揮，由資深影評人藍祖蔚擔任「聽覺嚮導」，解構兩位奧斯卡配樂大師 John Barry 與 Ennio Morricone 的配樂美學密碼。

灣聲樂團將演繹 John Barry 的《獅子與我》、《與狼共舞》等一系列標誌性曲目，並重現《似曾相識》與《遠離非洲》的壯麗樂曲線條，帶領觀眾探索其配樂特有的層次與張力；面對Ennio Morricone 橫跨多元類型的配樂，樂團將透過《荒野大鏢客》、《寂寞拍賣師》等代表作品，呈現從西部電影的粗獷豪邁到細膩深刻的情感描繪，展現其電影配樂的獨特魅力。

12月5日至6日登場的「島嶼之聲與形：台灣近代美術名作」，則以灣經典美術作品為靈感，打造一場宛如「台灣版《展覽會之畫》」的音樂盛會。呼應俄國作曲家穆索斯基將畫作轉化為音樂的創作精神，灣聲樂團邀請美術史學者蕭瓊瑞教授擔任影音導聆，由助理音樂總監曾維庸指揮，攜手八位作曲家，將臺灣近代經典美術作品中的意象與情感轉化為動人樂章。

音樂會精選8幅重量級美術作品，以音樂重新詮釋作品的精神與氣質：無論是刻畫少女優雅姿態所展現的溫潤生命力、描繪大稻埕市井繁華的熱鬧喧囂、潺潺溪水與婦女洗衣的日常律動，還是充滿在地風情的安逸景致。蕭瓊瑞教授將透過專業導聆，解析作品背後的時代背景與藝術特色。

●活動官網：https://www.onesongorchestra.com/concerts_reading.php?a=333

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