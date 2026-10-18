快訊

蔣萬安競總主委是她！盧秀燕親口證實「3天前敲定」 被問細節直吐3字

聽新聞
0:00 / 0:00

新光醫院宣布全員加薪4% 桂蘭大樓啟用、智慧醫療布局帛琉

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新光醫院桂蘭大樓18日正式落成啟用，新光醫院董事長吳東進宣布，自今年12月1日起，全體員工將再加薪4%，這也是繼過去三年護理人員加薪七次、累計調幅超過28%後，再度宣布調薪。

此外，新光醫院也將分享桂蘭大樓智慧醫院建置及管理經驗，協助帛琉規劃80床新醫院，擴大台帛醫療合作。

新光醫院18日舉行桂蘭大樓落成啟用典禮，賴清德總統親自出席。吳東進致詞時表示，賴總統相當重視醫護人員待遇，經常在醫界場合提到優化醫護薪資的問題。新光醫院過去三年已為護理人員加薪七次，累計調幅超過28%，為進一步改善員工待遇，決定自12月1日起，為全體員工再加薪4%。

吳東進指出，醫療支出從來不是成本，而是對國家競爭力最關鍵的投資。總統的健康政策推動到哪裡，新光醫院就率先響應、支持到哪裡。

除了改善員工薪資待遇，新光醫院也透過新建醫療大樓及導入智慧科技，減輕醫護人員的工作負擔。吳東進表示，新落成的桂蘭大樓規劃210間單人病房，全面推動全責照護與智慧感測，希望運用科技減少醫護人員繁瑣的工作，讓醫護人員有更多時間照顧病患。

他強調，科技不是為了取代人力，而是要替醫護人員減壓，把瑣碎的工作負擔拿掉，將溫暖的笑容與時間重新還給醫護人員與病患。

在醫療防災韌性方面，新光醫院推動「72小時孤島運作計畫」，希望在面對極端災難時，仍能維持醫療運作，成為民眾的重要醫療後盾。

新光醫院院長侯勝茂表示，桂蘭大樓於2023年2月23日動土，當時擔任副總統的賴清德親自出席動土典禮，歷經41個月興建，如今順利落成啟用。這座新大樓的完成，也象徵新光醫院邁向另一個發展階段。

侯勝茂指出，新光醫院與帛琉的醫療合作多年，多年來持續派遣醫療團前往帛琉，為當地民眾提供醫療服務，並透過轉診機制，累計協助超過6,500位帛琉人士來台至新光醫院就醫。

隨著帛琉規劃興建新醫院，新光醫院也有機會進一步擴大雙方醫療合作。侯勝茂表示，新光醫院的姊妹院Belau General Hospital（帛琉國家醫院），正規劃興建一座80床的新醫院。新光醫院非常樂意分享桂蘭大樓在智慧醫院規劃、建置及管理方面的經驗，為帛琉醫療發展貢獻心力。

侯勝茂並提到，吳東進七年前曾獲帛琉國會頒授榮譽公民殊榮，雙方長期建立深厚友誼，也為未來醫療合作奠定基礎。

吳東進表示，新光醫院成立34年來，累計門診及住院服務超過4,730萬人次，並有85,406名新生兒在新光醫院出生。此次桂蘭大樓以母親之名命名，具有家族傳承的特殊意義，象徵上一代開創事業、這一代壯大事業，未來第三代則要在傳承基礎上持續創新。

他強調，新光醫院將秉持創院初心，持續改善醫護人員待遇、推動智慧醫療及強化醫療韌性，邁向下一個發展階段。

帛琉 加薪 大樓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新光醫院第8度調薪！吳東進宣布年底全體加薪4% 感謝醫護長年付出

黃國昌說長者免健保費「一毛都沒少」？ 石崇良揭財務隱憂

陽明交大攜手禾榮科技 硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心動土

醫奉36／院長也輪班 吳榮州：醫師天性是知道病人有苦難一定跳出來

相關新聞

強颱薔琵路徑2情境但1結果 吳聖宇：周五之後離台灣非常接近

周六起到下周一是光復節3天連假，不少民眾已安排外出旅遊或返鄉，擔心行程是否會受薔琵颱風影響。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來路徑不論偏西撲台或北轉，薔琵颱風看起來在周五之後都會離台灣非常接近，對於23到25日之間的天氣影響可能難以避免，適逢連續假期，民眾務必要保留行程安排的彈性調整空間，並且密切注意接下來這1、2天預報變化情況。

強颱薔琵續增強明達第一波巔峰 粉專：最新預測靠近侵襲台灣訊號偏強

薔琵颱風持續增強、長胖，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，如果颱風速度加快，中央氣象署最快周三晚間發布海上颱風警報，薔琵颱風後續暴風圈也可能影響台灣，不排除發布陸上颱風警報，周五、周六將是影響最顯著的時候，全台有雨，北部、宜花地區要慎防大雨或豪雨。

新光醫院第8度調薪！吳東進宣布年底全體加薪4% 感謝醫護長年付出

新光吳火獅紀念醫院迎來創院40周年，董事長吳東進在周年慶祝活動中宣布，今年底將為全體員工再加薪4%，以實際行動感謝醫護及行政同仁長期以來的辛勞與付出。

賈永婕自曝更年期忽冷忽熱喊煩死了！中醫師：「這款茶」可作日常調養

台北101董事長賈永婕日前赴立法院備詢時，遭民進黨立委賴惠員建議「下一次請穿得跟我們一樣，一樣純樸。」引發風波後，賴惠員向外界道歉。賈永婕事後透露正受更年期影響，經常感到忽冷忽熱，忍不住大喊「煩死了！」中醫師指出，更年期不是單純上火，必須找出體質差異才能對症調理。

網見強颱薔琵衛星雲圖「颱風還會分裂？」 氣象粉專曝真正原因

今年第29號颱風「薔琵」於17日晚間8時增強為強烈颱風，從中度颱風升級僅花約18小時，發展速度引發關注。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」近日分享薔琵的衛星雲圖，只見畫面中出現兩大團明顯分離的雲系，乍看宛如兩個颱風並存，讓不少網友驚呼「颱風也會分裂嗎？」

連喝水也會胖？醫師曝「這類人」最難瘦：不是吃太多

明明沒吃多少，體重卻遲遲降不下來？減重醫師蔡明劼分享門診觀察，指出最讓他頭痛的患者，不一定是食慾旺盛，而是堅稱自己吃得很少，卻不願意記錄飲食、找出問題的人。他提醒，減重成效不佳可能有多種原因，但若連平常吃了什麼都不願檢視，醫師也很難協助找到突破口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。