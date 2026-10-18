快訊

中風後多久可以開始復健？連坐都坐不穩也能練 醫師提醒別急著學走路

板橋雙載情侶撞電桿雙亡 2見義勇為警專生奮力急救憾救不回

手滑誤洩「內部未公開辣照」！樂天女孩崩潰自責：拜託別外流

聽新聞
0:00 / 0:00

氣喘症狀時好時壞別輕忽 胸腔醫呼籲：規律用藥、遠離空汙

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
郭綜合醫院胸腔內科主治醫師陳主光提醒，氣喘患者即使症狀時好時壞，仍應規律使用吸入型類固醇控制呼吸道發炎，若出現呼吸急促、無法完整說話或嚴重呼吸困難等急性發作警訊，應立即就醫，必要時撥打119。圖／郭綜合醫院提供
郭綜合醫院胸腔內科主治醫師陳主光提醒，氣喘患者即使症狀時好時壞，仍應規律使用吸入型類固醇控制呼吸道發炎，若出現呼吸急促、無法完整說話或嚴重呼吸困難等急性發作警訊，應立即就醫，必要時撥打119。圖／郭綜合醫院提供

氣喘患者即使平時呼吸順暢，也不代表病情已經痊癒。郭綜合醫院胸腔內科主治醫師陳主光提醒，氣喘患者若長期控制不佳恐造成肺功能逐漸下降，應及早就醫，透過規律用藥及減少過敏原、空氣汙染物暴露，才能有效控制病情。

陳主光指出，氣喘是一種呼吸道慢性發炎疾病，咳嗽、胸悶、呼吸急促及喘鳴等症狀可能時好時壞，容易讓患者誤以為已經康復，忽略持續治療的重要性，且氣喘患者呼吸道較為敏感，遇到冷空氣、季節轉換、病毒感染或空氣汙染時，容易誘發或加重症狀，進而引發呼吸困難。

他說，在治療方面，吸入型類固醇是控制氣喘發炎的重要藥物，能有效降低呼吸道發炎，民眾不應因擔心類固醇副作用而自行停藥或拒絕治療，只要遵循醫囑正確使用，並在吸藥後充分漱口，就能降低部分局部副作用風險。

陳主光表示，在居家環境方面，應避免吸菸及二手菸，烹調時開啟抽油煙機並保持通風，減少油炸、大火快炒；定期清潔冷氣濾網、降低室內濕度及清除灰塵，避免黴菌與過敏原累積。若室外空氣品質不佳，可減少外出，並關閉門窗、使用具高效濾網的空氣清淨設備。

他強調，預防呼吸道感染及減少空氣汙染暴露很重要，建議患者可依年齡、健康狀況及接種建議，評估接種流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌及呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，並與呼吸道感染者保持距離，必要時配戴口罩。

陳主光提醒，氣喘並非無法控制的疾病，患者出門前可查詢環境部空氣品質監測網的空氣品質指標（AQI），依空氣品質及個人症狀調整活動，透過規律治療、正確用藥與環境管理，多數患者仍可維持良好的生活品質。

氣喘 空汙 症狀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

跨境煙霾影響馬來西亞 首相安華19日召開國家災害會議

一天走不到300步、牙齒僅剩4顆…罕病XLH折磨終身 病友盼新藥擴大給付

賈永婕自曝更年期忽冷忽熱喊煩死了！中醫師：「這款茶」可作日常調養

感冒好了還一直咳嗽？做對 6 件事加速恢復 出現「這情況」別硬撐快就醫

相關新聞

網見強颱薔琵衛星雲圖「颱風還會分裂？」 氣象粉專曝真正原因

今年第29號颱風「薔琵」於17日晚間8時增強為強烈颱風，從中度颱風升級僅花約18小時，發展速度引發關注。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」近日分享薔琵的衛星雲圖，只見畫面中出現兩大團明顯分離的雲系，乍看宛如兩個颱風並存，讓不少網友驚呼「颱風也會分裂嗎？」

強颱薔琵續增強明達第一波巔峰 粉專：最新預測靠近侵襲台灣訊號偏強

薔琵颱風持續增強、長胖，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，如果颱風速度加快，中央氣象署最快周三晚間發布海上颱風警報，薔琵颱風後續暴風圈也可能影響台灣，不排除發布陸上颱風警報，周五、周六將是影響最顯著的時候，全台有雨，北部、宜花地區要慎防大雨或豪雨。

用耳朵「看」名畫 灣聲樂團打造台灣版「展覽會之畫」聽見近代美術史

台灣也有用音樂詮釋畫作的「展覽會之畫」？灣聲樂團將於 12 月於誠品表演廳推出「島嶼之聲與形：台灣近代美術名作」，邀請美術史學者蕭瓊瑞跨界領路，帶領觀眾體驗「用耳朵欣賞美術」。灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，希望跳過影像與畫布，藉由古典音樂讓藏在線條、色彩與敘事裡的藝術結構發聲。

氣喘症狀時好時壞別輕忽 胸腔醫呼籲：規律用藥、遠離空汙

氣喘患者即使平時呼吸順暢，也不代表病情已經痊癒。郭綜合醫院胸腔內科主治醫師陳主光提醒，氣喘患者若長期控制不佳恐造成肺功能逐漸下降，應及早就醫，透過規律用藥及減少過敏原、空氣汙染物暴露，才能有效控制病情。

新光醫院第8度調薪！吳東進宣布年底全體加薪4% 感謝醫護長年付出

新光吳火獅紀念醫院迎來創院40周年，董事長吳東進在周年慶祝活動中宣布，今年底將為全體員工再加薪4%，以實際行動感謝醫護及行政同仁長期以來的辛勞與付出。

賈永婕自曝更年期忽冷忽熱喊煩死了！中醫師：「這款茶」可作日常調養

台北101董事長賈永婕日前赴立法院備詢時，遭民進黨立委賴惠員建議「下一次請穿得跟我們一樣，一樣純樸。」引發風波後，賴惠員向外界道歉。賈永婕事後透露正受更年期影響，經常感到忽冷忽熱，忍不住大喊「煩死了！」中醫師指出，更年期不是單純上火，必須找出體質差異才能對症調理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。