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新光醫院第8度調薪！吳東進宣布年底全體加薪4% 感謝醫護長年付出

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
新光吳火獅紀念醫院董事長吳東進在40周年慶祝活動中宣布，年底全體加薪4%。記者廖靜清／攝影
新光吳火獅紀念醫院董事長吳東進在40周年慶祝活動中宣布，年底全體加薪4%。記者廖靜清／攝影

新光吳火獅紀念醫院迎來創院40周年，董事長吳東進在周年慶祝活動中宣布，今年底將為全體員工再加薪4%，以實際行動感謝醫護及行政同仁長期以來的辛勞與付出。

吳東進表示，新光醫院能夠走過40年，逐步累積醫療服務能量與社會信任，背後最重要的力量，就是一代又一代醫護人員及全體員工的共同努力。醫院的成長不僅仰賴醫療設備更新與專業技術精進，更需要每位同仁在不同崗位上的堅持與投入。

為感謝全體員工長期付出，吳東進宣布，今年12月1日全體員工將再加薪4%。新光醫院今年1月起全體員工已先調薪1800元，5月宣布第7度調薪，新進輪值三班護理師經常性起薪由5萬2800元調高至5萬4000元；若再加上簽約獎金、留任獎金與單位績效，第一年平均月薪可達6萬6300元。

在醫療人力需求持續增加、醫療機構面臨人才留任挑戰之際，這項加薪措施不僅是對員工的實質肯定，也展現院方重視人才、改善工作待遇的態度。吳東進指出，40周年不只是回顧過去的重要時刻，也是迎向未來的新起點。醫院能夠持續發展，除了仰賴歷任經營團隊的努力，更要感謝所有醫護及行政同仁，以及長期支持新光醫院的國內外夥伴。

新光醫院創院至今40年，今天舉辦桂蘭大樓（第二醫療大樓）落成啟用典禮，吳東進說，新的硬體設備規畫新增約314張病床、11間開刀房、4間心導管室，並設有心臟血管中心及達文西機器手臂等高階醫療設備。將大幅擴充醫療量能，更代表新光醫院從空間優化、流程精進到醫療專科的全面轉型。

桂蘭大樓與火獅大樓整合後，地下B1、B2 兩層空間超過1萬坪，配合自備的瓦斯發電設備及多項備援機制，能有效應對極端災難與突發狀況，落實賴清德總統「全社會防衛韌性」政策，成為守護國人健康的「醫療諾亞方舟」。

吳東進 加薪 醫護

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