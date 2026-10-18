賈永婕自曝更年期忽冷忽熱喊煩死了！中醫師：「這款茶」可作日常調養

台北101董事長賈永婕日前赴立法院備詢時，遭民進黨立委賴惠員建議「下一次請穿得跟我們一樣，一樣純樸。」引發風波後，賴惠員向外界道歉。賈永婕事後透露正受更年期影響，經常感到忽冷忽熱，忍不住大喊「煩死了！」中醫師指出，更年期不是單純上火，必須找出體質差異才能對症調理。

其實，許多女性飽受更年期所苦，門診常見女性抱怨，「更年期像身體突然開了暖氣，明明冷氣開著，為什麼只有我一直流汗」、「半夜突然熱醒，棉被踢掉後又覺得冷」、「以前怕冷，現在卻常常臉紅、冒汗，連脾氣都變得比較急躁」，這些看似日常的小變化，卻是許多女性進入更年期後的真實困擾。

睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，更年期女性常見潮熱、盜汗，並不是單純一句「火氣太大」就能解釋，而是身體在這個階段出現了新的生理變化。從現代醫學來看，是體溫調節系統變得更加敏感；從中醫來看，則要進一步辨別身體冷熱虛實。

周宗翰表示，女性進入更年期後，卵巢功能逐漸改變，荷爾蒙波動可能影響大腦的體溫調節中樞，因此有些人即使身處舒適環境，身體仍可能突然出現一股熱流，接著臉部潮紅、出汗，甚至伴隨心悸或不安。

中醫從整體狀態觀察。周宗翰說，如有些女性容易在傍晚或夜間出現熱感，同時伴隨口乾、睡眠不安；有些人則是壓力一大就臉紅、心煩，甚至連月經變化都十分明顯。因此，同樣是「突然很熱」，背後原因可能完全不同。

周宗翰強調，中醫在面對更年期女性時，不是看到冒汗就「清火」，也不是所有人都適合喝大量寒涼茶飲，而是需要從睡眠、飲食、情緒、月經周期、出汗時間與身體感受等線索，找出個人的體質特徵，再選擇適合的調理方向。

例如，有些人屬於偏虛狀態，過度食用寒涼食物反而可能讓腸胃不舒服；有些人則明顯受到壓力影響，工作一忙、情緒一緊繃，臉紅冒汗就跟著出現。若只把所有症狀都當成「上火」，很容易忽略真正需要調整的生活因素。

周宗翰建議，如果平常想喝點茶飲，可以選擇比較溫和的搭配，例如「百合枸杞茶」，不要一味追求冰涼或強力降火。做法很簡單：準備乾百合約5至8克、枸杞約10克，加入500至600毫升熱水，浸泡約10至15分鐘即可飲用，也可以依個人口味加入少量紅棗增加風味。

從中醫角度來看，百合性質較為平和，常用於滋養與安定；枸杞則可作為日常食療搭配。這類茶飲比較適合當作日常飲品，而不是把它當成治療更年期症狀的藥方。

不過，周宗翰提醒，茶飲不是人人都適合。如果是容易腹瀉、腸胃敏感等民眾，或正在服用藥物、具有慢性疾病者，仍建議詢問醫師；若更年期症狀明顯，也不能只靠茶飲取代正式治療。

另外，更年期女性最常見的迷思，就是把「覺得熱」直接等同於「需要降火」。因此，許多人選擇冰飲、冰品帶來短暫的清涼感，但若每天依賴大量冰飲壓制熱感，卻沒有處理睡眠不足、壓力過大或生活作息混亂等問題，往往只是治標。

飲食上，周宗翰建議，以清淡、天然、營養均衡為原則，蔬菜、水果、豆類、魚類等都可以適度攝取；若發現辣椒、酒精、咖啡或濃茶容易誘發自己臉紅、心悸或大量出汗，也可以暫時減少攝取，觀察身體反應。

此外，「睡得好不好」往往也是更年期女性不可忽略的關鍵。周宗翰說，不少人會陷入「晚上熱醒，導致睡眠不足，合併白天精神差，造成壓力增加，反而使晚上更難睡的循環。與其只關注晚上有沒有流汗，不妨從固定睡眠時間、睡前減少刺激性飲品、保持臥室通風等開始調整。

周宗翰說，運動方面也不需追求高強度，快走、瑜伽、伸展、游泳等規律活動，可以成為日常保養的一部分。重點不是「一次做很多」，而是建立穩定的生活節奏。

「不要把更年期只看成一段必須忍耐的日子。」周宗翰說，更年期並不是身體出了故障，而是女性身體進入一個需要重新適應的階段。如果出現潮熱、出汗且嚴重影響睡眠、工作或生活，或同時出現明顯心悸、胸痛、異常出血等情況，應先接受醫療評估，排除其他疾病，再尋求合適的調理方式。