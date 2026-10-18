觀光署修法放寬考照門檻 導遊領隊免高中畢業證書

為增加導遊及領隊人力，觀光署修法放寬考照資格，取消具高中畢業證書才能參加評量測驗的規定，未來將開放公私立大專院校在學或肄業生，以及5年制專科學校4年級以上的在學生。

根據觀光署統計，截至今年9月全台導遊人數共有4萬9345人，以華語取得執照最多共有3萬6545人，其次為英語8239人、日語4347人；全台領隊人數有7萬4724人，英語4萬0141人最多，其次為華語2萬7805人、日語7523人。

為擴大延攬觀光人才、增加導遊及領隊人力，觀光署修正「導遊人員管理規則」及「領隊人員管理規則」。

根據公告內容，因應現行多元入學管道暢通，考量部分應考人是以同等學力方式進入大專校院就讀，未必持有高中以上學校畢業證書，為擴大延攬觀光人才，明訂公私立大專院校在學或肄業生及五年制專科學校四年級以上在學生皆可報名參加評量測驗，不一定要具備高中畢業證書。

觀光署也指出，針對國外學歷認定，考量實務上駐外館處辦理外國畢業證書等有關證明文件驗證，僅會於證明影本驗證與正本相符，尚不涉及中文譯本。為避免應考人因往返國內外辦理譯本驗證或認證的繁瑣程序延誤報名時效，免除中文譯本須經驗證或認證的要求。

觀光署表示，為滿足旅遊市場用人需求，並使辦訓機關、團體行政資源有效彈性運用，導遊領隊人員參加職前訓練資格，統一改為評量測驗成績公布日起算滿3年的6月30日前。