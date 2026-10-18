強颱薔琵亂連假！氣象署：最快周三發海警 周五、周六降雨最明顯

周六起到下周一是光復節3天連假，但天氣會受薔琵颱風影響。薔琵颱風持續增強、長胖，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，如果速度加快，中央氣象署最快周三晚間發布海上颱風警報，薔琵颱風後續暴風圈也可能影響台灣，不排除發布陸上颱風警報，周五、周六將是影響最顯著的時候，全台有雨，北部、宜花地區要慎防大雨或豪雨。

劉沛滕指出，薔琵颱風昨天晚間增強為強烈颱風，目前距離台灣2600公里，受高壓引導，薔琵颱風持續往西轉西北西，接近台灣東部海面。移動速度穩定，預估周三、周四抵達台灣東側海面，周五逐漸受外圍環流影響，陸地也可能受到影響。周五、周六天氣較不穩定，北部、東半部雨勢加大。

劉沛滕表示，薔琵颱風周四、周五接近東南方海面，預計周四發布海上颱風警報，也不排除在周三晚間發布。後續可能往台灣接近，暴風圈也可能影響台灣，不排除發布陸上颱風警報。他也說，薔琵颱風接近台灣東北方海面後，可能北轉、西偏靠近台灣，或進一步南壓，是否登陸影響台灣還不能確定，仍要持續觀察，但無論路徑為何，周五、周六降雨都將最明顯。

劉沛滕表示，薔琵颱風除了中心有明顯颱風眼，周邊還有一些對流雲系，加上環境因素，未來可能持續增強。目前其中心風速每秒55公尺，可能增強到每秒60公尺，暴風半徑也可能從200公里擴大到280公里，成為又大又強的颱風，周五、周六要特別留意。

至於今天天氣穩定，劉沛滕說，吹偏東風至東南風，周二前白天暖熱，恆春半島、東北角有短暫雨。周三起東北季風增強，迎風面北台灣降雨機率增加，高溫下降。周五、周六薔琵颱風影響最顯著，全台有雨，北台灣、東部有局部大雨、豪雨。

周二前白天暖熱，恆春半島、東北角有短暫雨。聯合報系資料照

薔琵颱風預估路徑。圖／中央氣象署提供