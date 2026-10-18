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光復連假車潮湧出！國5塞到深夜 好走路段、時間曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
光復連假期間，國5宜蘭至坪林路段預估25日自下午1時起「塞車到深夜」，隔天10時至晚間9時也壅塞。國道示意圖。聯合報系資料照
光復連假期間，國5宜蘭至坪林路段預估25日自下午1時起「塞車到深夜」，隔天10時至晚間9時也壅塞。國道示意圖。聯合報系資料照

光復連假將至，預估湧現大量旅遊車潮，交通部高公局指出，國5宜蘭至坪林路段預估25日自下午1時起「塞車到深夜」，隔天10時至晚間9時也壅塞，建議連假前2日上午5時或下午5時過後出發，連假後2日建議上午9時前出發。

10月24日至26日為光復連假期間，預估國道迎來大量旅遊車潮，為了讓用路人假期順利出遊與返家，高速公路局參考近期中秋節及教師節、國慶日連假與去年度光復節交通特性資料，彙整重點壅塞路段及時段。

一、北部地區南向：

(一)國1楊梅至頭份：10月24日8-15時及10月25日9-12時。

(二)國5南港系統至頭城：10月24日6-16時及10月25日6-15時。

二、北部地區北向：

(一)國3關西至大溪：10月25日16-19時及10月26日15-20時。

(二)國5宜蘭至坪林：10月25日13-24時及10月26日10-21時。

三、中部地區南向：

(一)國1彰化系統至埔鹽系統：10月24日10-14時及10月25日10-12時。

(二)國3快官至霧峰：10月24日及10月25日10-12時。

四、中部地區北向：

(一)國1西螺至埔鹽系統：10月25日16-18時及10月26日16-20時。

(二)國3草屯至霧峰：10月25日16-18時及10月26日15-19時。

高公局指出，依照前述壅塞路段及時段，整理出以下國道「好走路段」，呼籲自行開車的用路人，可多加參考利用，以避開車潮。

一、連假前2日（10月24及25日）：

(一)西部國道：建議上午6時前或中午12時過後出發。

(二)國道5號：建議上午5時前或下午5時過後出發。

二、連假後2日（10月25及26日）：

(一)西部國道：南部地區建議上午9時前出發，中部地區建議中午12時前出發。

(二)國道5號：建議上午9時前出發。

高公局提醒，用路人出發前可再利用「高速公路1968」App，掌握即時路況與行車時間，並視情形彈性調整行程及行車路線，以避開國道尖峰壅塞路段及時段。

另開車時需繫妥安全帶（兒童更要依規定乘坐專用座椅並使用安全帶）並手握方向盤，且務必保持足夠之行車安全間距，並隨時注意前方動態，以確保行車安全。

115年光復節連續假期國道好走時段。圖／交通部高公局提供
115年光復節連續假期國道好走時段。圖／交通部高公局提供

115年光復節連續假期國道重點壅塞路段。圖／交通部高公局提供
115年光復節連續假期國道重點壅塞路段。圖／交通部高公局提供

連假 車潮 時間

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