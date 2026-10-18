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黃國昌說長者免健保費「一毛都沒少」？ 石崇良揭財務隱憂

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，65歲以上長者有條件免繳健保費，恐排擠醫療預算、增加年輕世代負擔。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，65歲以上長者有條件免繳健保費，恐排擠醫療預算、增加年輕世代負擔。記者廖靜清／攝影

立法院三讀通過65歲以上長者有條件免繳健保費，引發世代公平及健保財務爭議。民眾黨主席黃國昌質疑，長者保費由中央政府補助，健保基金收入「一毛都不會少」，何來年輕人每年增加3000元負擔？衛福部長石崇良回應，問題不在健保基金是否收到保費，而是中央政府財源有限，若將原本地方政府負擔的補助轉由中央支應，恐排擠健保財務挹注及其他社福支出。

立法院16日三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上長者只要最近一年綜合所得未達申報標準，或適用所得稅率未達20%，即可由中央全額補助健保費。衛福部估計，符合資格者約403萬人，每年所需經費約400億元，隨人口高齡化，支出還將持續增加。

石崇良今天出席新光醫院桂蘭大樓啟用活動時表示，明年健保醫療總額首度突破兆元，達1兆434億元，隨醫療支出增加，健保財務也面臨收支壓力。中央政府因此透過公務預算挹注健保基金，讓健保在擴大醫療服務、推動改革的同時，暫時不必透過調漲保費因應支出成長。

石崇良指出，中央政府能夠額外挹注健保，是因為目前仍有財政調度空間，但如果將許多縣市原本已經編列預算辦理的長者健保補助，改由中央政府統一負擔，勢必壓縮其他政策的財源，未來甚至增加健保費率調漲壓力。

「這些預算會被排擠。」石崇良強調，受影響的不只是未來挹注健保基金的資源，也包括其他社會福利支出。尤其台灣人口持續老化，醫療需求只會增加，健保總額未來仍須持續成長，一旦政府無力再以額外預算填補財務缺口，就可能回到調漲保費的方式籌措財源，增加主要工作人口的負擔。

針對年輕世代究竟要增加多少負擔，衛福部先前估算，若以保費支應400億元補助經費，平均分攤至20至64歲約1485萬人口，每人每年約增加2690元。若改由中央稅收支應，平均每個繳稅家庭每年約負擔5720元，這些數字屬於財務分攤試算，並非政府已決定調漲的健保費金額。

石崇良強調，健保是社會保險，原始制度設計就是由政府、雇主及個人共同承擔財務責任，核心精神在於量能負擔、互助互利及永續發展。任何政策都應兼顧財務平衡與世代正義，不能只看單一族群獲得多少補助，否則最終會導致財政赤字或制度崩潰。

石崇良引用學者觀點指出，進步社會的目標，不應只是讓高齡者免費或免付費，而是讓長者有尊嚴、有能力，也有機會持續參與社會、創造價值。未來台灣進入AI紅利時代，更應讓不同年齡層都能共享發展成果。

至於黃國昌批評衛福部提出年輕人增加負擔的說法是造謠，石崇良並未正面回擊，僅重申健保財務及世代公平的重要性，最後表示：「我不對他的發言進行評論。」

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