盼增導遊領隊人力 觀光署放寬應考資格

為增加導遊及領隊人力，觀光署公告放寬考照資格，取消需具有高中畢業證書規定，開放公私立大專院校在學或肄業生及5年制專科學校4年級以上在學生，都可參加測驗。

根據觀光署統計，截至今年9月全台導遊人數共有4萬9345人，領隊人數則為7萬4724人。

為增加導遊領隊人力，觀光署日前公告修正「導遊人員管理規則」及「領隊人員管理規則」。

根據公告內容，因應現行多元入學管道暢通，部分應考人是以同等學力方式進入台灣大專校院就讀，未必持有高級中學以上學校畢業證書，因此明定公私立大專院校在學或肄業生及5年制專科學校4年級以上在學生，亦得報名參加評量測驗。

此外，觀光署指出，考量實務上駐外館處辦理外國畢業證書等有關證明文件驗證，僅會於證明影本驗證與正本相符，尚不涉及中文譯本，為避免應考人因往返國內外辦理譯本驗證或認證的繁瑣程序延誤報名時效，免除中文譯本須經驗證或認證的要求。

觀光署表示，為滿足旅遊市場用人需求，並使辦訓機關、團體行政資源有效彈性運用，導遊領隊人員參加職前訓練資格，統一改為評量測驗成績公布日起算滿3年的6月30日前。