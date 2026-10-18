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強颱薔琵亂連假！氣象署：最快周三發海警 周五、周六降雨最明顯

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網見強颱薔琵衛星雲圖「颱風還會分裂？」 氣象粉專曝真正原因

聯合新聞網／ 綜合報導
右上方具有清楚颱風眼的雲系才是強琵。圖擷自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
右上方具有清楚颱風眼的雲系才是強琵。圖擷自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

今年第29號颱風「薔琵」於17日晚間8時增強為強烈颱風，從中度颱風升級僅花約18小時，發展速度引發關注。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」近日分享薔琵的衛星雲圖，只見畫面中出現兩大團明顯分離的雲系，乍看宛如兩個颱風並存，讓不少網友驚呼「颱風也會分裂嗎？」

粉專分享的衛星雲圖可以看到，薔琵的雲系呈現特殊樣貌，右上方與左下方各有一團醒目的深色區域，猶如一對「雙胞胎」。奇特畫面引發網友熱議，紛紛留言「下面那團到底是什麼」、「這根本雙胞胎吧」，還有人聯想到其他形狀，直呼「好像貓頭鷹的眼睛」、「看起來像心臟」、「抱歉，我一時聯想到海綿體剖面圖」。

除了對雲圖外觀感到驚訝外，部分網友也關注颱風是否正在發生特殊變化，「這是增強為雙颱了嗎」、「第一次看到颱風還會分裂的」、「聖嬰下的產物」，試圖將特殊雲系與氣候現象連結。

針對外界疑惑，台灣颱風論壇說明，衛星雲圖雖然看起來像有兩個颱風，但實際上並非形成雙颱。其中，右上方具有清楚颱風眼的雲系，才是薔琵的主要結構；左下方另一團規模相近的雲系，則屬於薔琵的外圍環流。當時兩部分尚未完全整合，預期隨著颱風持續發展，雲系將逐漸結合，形成結構更完整、暴風範圍更廣的強烈颱風。

據中央氣象署17日晚間8時公布的資料，薔琵當時位於關島東南東方約170公里海面，中心附近最大風速達每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，7級風暴風半徑為180公里。到了18日凌晨2時，觀測資料顯示近中心最大風速已增至每秒53公尺，顯示颱風仍在增強。

至於薔琵是否影響台灣，中央氣象署17日表示，颱風預計22日前後接近台灣東部外海，後續可能逐漸北轉，也不排除在太平洋高壓偏強的情況下持續向西移動、通過台灣。由於路徑仍存在不確定性，實際影響程度有待後續觀測，民眾應持續留意氣象署最新颱風資訊。

雙胞胎 颱風

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