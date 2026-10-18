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環保考照改電腦測驗 估年減17萬張用紙

中央社／ 台北18日電

國家環境研究院昨天舉辦環境保護專責人員證照考試，這也是1989年推動考照後首次改以電腦測驗，後續將推廣到7大類、22項環保證照測驗，預估年減17萬張測驗卷及答案卡用紙。

國環院舉辦「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練」測驗，根據國環院今天發布新聞稿，法令規定部分事業或機構須設環保專責人員，想擔任者須參加國環院委託機構舉辦的證照訓練，於測驗及格後取得合格證書方可受聘報備任職；訓練制度自1989年推動後，截至目前已33萬人次完成訓練後參加紙本測驗。

國環院表示，過去紙筆劃卡，從試卷與答案卡印製、運送保管、學員劃卡到後續讀卡與成績處理耗費大量人力與紙張，未來將逐步推廣到7大類、22項環保證照測驗。如果評估全面擴大電腦測驗，預計每年可減少約17萬張測驗卷與答案卡用紙，節省試卷印製資源，大幅提升閱卷效率並優化應考體驗。

國環院長張順欽說，電腦測驗各科測驗間換場，試務人員須辦理試卷轉換、系統設定、試場整備及考生身分核對等作業，較紙本測驗需更多時間，現行測驗制度勢必將有調整，包括科目整併、測驗流程精簡等。

此外，張順欽表示，現行採用計算題或申論題測驗科目，將諮詢專家學者意見，研議改採題組式選擇作答，以兼顧專業知識評量與作答效率。

國環院表示，這次測驗成績26日上午10時公布於「環保證照訓練及測驗資訊系統」。

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