六都節慶觀光聲量排行出爐！台中主文數第一、台北聲量居冠

節慶觀光是展現城市硬體建設與軟體規劃的絕佳舞台，良好的場館設施、交通動線與環境營造，能大幅提升遊客體驗，進而帶動網路聲量；檢視2026年1至8月六都節慶觀光數據，大型場地與成熟建設加持下的燈會與嘉年華活動，成為推升討論熱度的關鍵。

第一名：台北市（總聲量36,773筆）

賞花熱度集中 話題能掀起全城討論

台北市總聲量36,773筆，年成長達66%，居六都第一。討論高度集中於「賞花」主題，占全市總聲量達38.6%。大安森林公園與古亭河濱公園等完善的都會綠地建設，成為推廣賞花活動的強力後盾。

網友留言「大安森林公園何時變得這麼美」、「今年的造景好可愛」。

第二名：台中市（總聲量34,759筆）

台中市政府提供

台中市政府提供

主文數最多 四大題材維持全年熱度

台中市總聲量34,759筆，名列第二。扣除留言後的主文發文數高達27,930篇，位居六都第一。四大話題分布均衡，「嘉年華」（27.1%）、「燈會」（26.2%）、「觀光行銷」（25.5%）與「賞花」（24.3%）主題*各占全市總聲量約四分之一。台中市善用大型建設場地，中台灣燈會、泰安櫻花季與石岡熱氣球嘉年華，形成年初到暑假的旅遊節奏：

中台灣燈會（9,346筆）：結合中央公園廣大腹地，主燈與姆明（Moomin）合作引領聲量高峰，聲量排名六都第二，比去年多出34.7%，參與人數突破655萬人次。網友對中央公園的場地動線與攤販區規劃給予肯定，留言「今年的動線安排，還有美食市集位置規劃，主燈和其它燈展示的區域也都很完整，真的要給台中承辦單位一個讚」。 春浪音樂節（2,776筆）：春浪音樂節移師台中圓滿戶外劇場舉辦，主辦方公布表演陣容調整，因退款問題引發議論。 熱氣球嘉年華（9,435筆）：台中石岡熱氣球嘉年華於2020年首度舉辦，至2026年已邁入第6屆（2021年曾因疫情停辦一年），今年邀請啦啦隊員李多慧出席活動，網友留言「多慧很讚，但更喜歡媽媽市長啦」。活動三天即締造811筆聲量帶出8月高峰，凸顯台中石岡熱氣球嘉年華，已打造出西部觀光品牌形象。 新社與泰安賞花（8,445筆）：泰安櫻花季與新社花海帶動打卡熱潮，網友稱讚「今年開的很美喔！ 美拍 謝分享」，更主動交流豐富的公車接駁與交通資訊。



*註：各主題可能重複計算

第三名：新北市（總聲量27,966筆）

花季與水舞季帶動地方旅遊



新北市累積27,966筆總聲量，排名第三。淡水天元宮吉野櫻、新北河濱蝶戀季與碧潭水舞季，是網路討論中的主要活動。

新北的活動分布於河濱、山城與海岸生活圈，善用自然與水岸景觀均成功創造話題，也因交通相較不便，網友發問關於河濱蝶戀季「有人去過嗎 那邊停車場好停車嗎」、天元宮吉野櫻「請問淡水捷運站有接駁公車嗎」。

第四名：桃園市（總聲量23,448筆）

缺少燈會檔期 嘉年華爭議拉高單日討論

桃園市有23,448筆總聲量，排名第四，較去年同期減少35.9%，主要原因是前一年有台灣燈會帶來大量討論，本期缺少燈會話題。

桃園的嘉年華活動仍有8,755筆聲量，六都第四，年增79%為六都最高。不過，6月管樂嘉年華因雨中演出引發爭議，單日衝出2,272筆討論，留言中有網友直言「桃園的活動永遠沒有雨備」、「看到演出者跟樂器淋雨好難過」，戶外活動的天候備案與現場溝通，往往比宣傳規模更能左右活動評價。

第五名：台南市（總聲量23,353筆）

觀光行銷聲量第一 展覽與節慶共同帶動

台南市總聲量23,353筆，年成長達31%。討論話題高度集中在「觀光行銷與旅遊」主題，該主題占全市總聲量高達47.1%。

奇美博物館以希臘宮殿式建築與國際級展廳為基礎，引進大英博物館《埃及之王：法老》280件珍品特展，結合市長搞笑貼文，帶動高度關注與打卡熱潮。

網友幽默回覆「跟祂推銷農產品」、「酷！我們這週末去！」

第六名：高雄市（總聲量17,382筆）

港灣場景搭配嘉年華 夏季音樂活動續吸人潮

高雄市累積17,382筆總聲量。討論聚焦嘉年華與冬日遊樂園，年初高雄港18號碼頭的冬日旅遊節活動，以「超人降臨港都」為主題，善用港灣建設優勢進行海陸空展演，並設置22座免費遊樂設施打造跨世代朝聖的冬季品牌，吸引遊客。

網友讚「高雄市的國際行銷越來越強了」、「嚴重懷疑陳三歲在圖利自己，明明自己喜歡，玩的比市民孩子還開心」。

夏季啤酒音樂節則是邀請了韓國藝人Rain、周子瑜等人演出，帶動了討論聲量。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年1月1日至2026年8月31日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2,000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『節慶活動』等相關文本進行分析，調查「網路聲量」作為本分析依據。

*網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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