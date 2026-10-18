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全台護理師荒…彰基祭出最高108萬元獎助學金 縮短服務年限吸引新血

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
全台護理師荒，彰基醫學中心昨天舉辦招募體驗活動，提供最高108萬元獎助學金、縮短服務年限及多項就業獎勵，彰基總院長陳穆寬（右3），希望讓年輕護理人員安心求學、穩定就業 。圖／彰基提供
全台護理師荒，彰基醫學中心昨天舉辦招募體驗活動，提供最高108萬元獎助學金、縮短服務年限及多項就業獎勵，彰基總院長陳穆寬（右3），希望讓年輕護理人員安心求學、穩定就業 。圖／彰基提供

台灣面臨嚴峻護理師荒，彰基醫學中心在今年的「護理友善醫院職場典範認證」榮獲總統賴清德親自頒發「醫學中心組」最高榮譽的典範獎，彰基昨天舉辦招募體驗活動，提供最高108萬元獎助學金、縮短服務年限及多項就業獎勵，吸引全台近200名護理學子參與，當天即完成25名獎助金簽約，展現疼惜護理人才的決心。

彰基此次推出獎助學金升級新制，五專畢業續讀二技的護理學生，累計最高可獲108萬元獎助學金，回院服務年限縮短至5年3個月，不僅減輕就學經濟負擔，也讓職涯規劃更具彈性。

活動同步提供不限名額的現場面試與獎助金簽約，凡現場錄取並完成到職者，可獲5000元「護理新星獎勵金」，推薦人也可獲5000元推薦獎金，吸引不少學子洽詢。

為讓學生深入了解醫學中心護理工作，彰基安排「幸福體驗站」及Open House臨床單位參觀，透過AI智慧工作車實機操作，體驗智慧給藥防錯、AI生成護理紀錄及臨床資訊智慧串接等功能，了解科技如何減少繁瑣文書作業，讓護理人員有更多時間投入病人照護。學生也在臨床學長姐帶領下走訪病房，感受專業與溫暖兼具的團隊文化。

彰基總院長陳穆寬表示，護理人員是守護全民健康不可或缺的核心力量，彰基擁有百年醫學中心的教學資源與「學姐帶學妹」的優良傳承，近年持續提升福利、改善工作環境。此次提高獎助金、縮短服務年限，就是希望讓年輕護理人員安心求學、穩定就業，在專業發展與個人生活上獲得充分支持，彰基願成為護理同仁最堅強的後盾，發揮施比受更有福的精神。

護理部主任蕭惠祝指出，彰基推動「護理獎助學金」，助學子安心就學並無縫銜接臨床；同時全面落實友善留任措施，涵蓋「雙軌導師引領」、「自主彈性排班」、「智慧科技輔助減輕照護負荷」、「身心靈全人關懷（按摩、芳療、足療舒壓）」及「多元職涯發展」，從在學支持到職場留任，打造人才培育的完整支持鏈，讓護理新星在有愛的職場中安心深耕、自信成長。

為讓學生深入了解彰基醫學中心護理工作，院方安排Open House臨床單位參觀。圖／彰基提供
為讓學生深入了解彰基醫學中心護理工作，院方安排Open House臨床單位參觀。圖／彰基提供

全台<a href='/search/tagging/2/護理師' rel='護理師' data-rel='/2/103734' class='tag'><strong>護理師</strong></a>荒，彰基醫學中心昨天舉辦招募體驗活動，提供最高108萬元獎助學金、縮短服務年限及多項就業獎勵，吸引全台近200名護理學子參與。圖／彰基提供
全台護理師荒，彰基醫學中心昨天舉辦招募體驗活動，提供最高108萬元獎助學金、縮短服務年限及多項就業獎勵，吸引全台近200名護理學子參與。圖／彰基提供

全台護理師荒，彰基醫學中心昨天舉辦招募體驗活動，提供最高108萬元獎助學金、縮短服務年限及多項就業獎勵，彰基總院長陳穆寬（右3），希望讓年輕護理人員安心求學、穩定就業 。圖／彰基提供
全台護理師荒，彰基醫學中心昨天舉辦招募體驗活動，提供最高108萬元獎助學金、縮短服務年限及多項就業獎勵，彰基總院長陳穆寬（右3），希望讓年輕護理人員安心求學、穩定就業 。圖／彰基提供

彰基昨天舉辦招募體驗活動，提供最高108萬元獎助學金、縮短服務年限及多項就業獎勵，吸引全台近200名護理學子參與，當天即完成25名獎助金簽約。圖／彰基提供
彰基昨天舉辦招募體驗活動，提供最高108萬元獎助學金、縮短服務年限及多項就業獎勵，吸引全台近200名護理學子參與，當天即完成25名獎助金簽約。圖／彰基提供

彰基設置幸福體驗站，讓護理學子實際操作AI智慧工作車，體驗智慧給藥與AI生成護理及臨床資訊智慧串接等功能。圖／彰基提供
彰基設置幸福體驗站，讓護理學子實際操作AI智慧工作車，體驗智慧給藥與AI生成護理及臨床資訊智慧串接等功能。圖／彰基提供

護理師 護理 賴清德

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