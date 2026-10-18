強颱薔琵又大又強 粉專：向西不北轉機率增、周五周六最靠近台灣

強颱薔琵路徑受關切，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，薔琵繼續朝西轉西方向前進。根據中央氣象署今晨02時最新氣象資料評估顯示，薔琵颱風未來七級風暴風半徑可達250至280公里，十級風暴風半徑也在80至90公里；是個又大、又強的颱風。周五、周六將是颱風最接近台灣的時間點，籲請民眾預先整備防範。

「林老師氣象站」表示，已到10月，原本導引颱風的環境駛流場已經不再這麼強勢，使得颱風運動變數轉趨複雜，也添加颱風路徑預報的困難度。

「林老師氣象站」說，各國主流數值模式及AI數值模式（包含EC-AIFS及AIGFS等）大多認為強颱薔琵後續運動向西分量增加，也就是比較靠近台灣的機率是增大的。會阻擋薔琵颱風繼續偏西進行的2個環境條件，一是太平洋高壓提早東退，薔琵颱風順勢北轉；另一個是中緯度槽線南壓較深，也有機會將薔琵颱風往東北方帶走。不過，目前評估起來，這2個環境條件發生的機率都不高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。