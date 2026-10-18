強颱薔琵增強長胖 吳德榮：繼續向西北西撲向台灣、北轉機率大幅降低

颱風薔琵可能撲台嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，薔琵在關島附近，向西北西朝台灣東方海面前進；已快速增強為強烈颱風，將續增強、並漸擴大，預計明、後(19、20日)天將達顛峯。

吳德榮表示，最新(17日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，強颱薔琵5天之後的行徑已大幅調整，系集模擬路徑大多繼續向西北西撲向台灣，向北迴轉的機率大幅降低。雖然接近台灣過程中、強度會漸減弱，但仍屬強颱，其所挾帶的風雨，絕不可小覷。不過，模式模擬的路徑及結構，「不確定性」皆有隨時間擴大的限制，模式會再調整，應密切觀察。

最近天氣，吳德榮說，最新(17日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周二西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲、偶有局部短暫降雨的機率；各地白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。

今日各地區氣溫如下：北部21至35度、中部21至36度、南部22至36度及東部20至35度。

吳德榮出，周三、四東北季風增強，迎風面轉有雨、氣溫下降；背風面影響輕微。周五、六(23、24日)各地受「薔琵」影響、劇烈程度與其路徑有關，有「不確定性」，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。