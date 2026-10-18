聽新聞
0:00 / 0:00

新北美術館雙展 從前輩藝術家畫作裡看台灣史

聯合報／ 記者何定照／台北報導
李石樵《建設》中，洋派打扮的建築師與周圍勞力對映。記者何定照／攝影
李石樵《建設》中，洋派打扮的建築師與周圍勞力對映。記者何定照／攝影

從前輩藝術家畫作，窺見當年時代。新北美術館舉辦「畫外拓徑：李梅樹．楊三郎．李石樵」和「凝眸宇宙——林克恭的藝術與生活」雙展，前者以藝術家的社會實踐角度策展，後者首度展出板橋林家花園家族第六代藝術家不為人知的作品。

「畫外拓徑」由藝術史學者白雪蘭策畫，展覽探討李梅樹、楊三郎、李石樵三人如何在一九四五年前後的時代變局中，透過地方文化、藝術組織與美術教育，為台灣藝術發展開拓不同道路。例如李梅樹長年主持三峽祖師廟重建；楊三郎透過臺陽美術協會等，為藝術家建立發表平台；李石樵創立不收費的畫室。

畫展中也可見藝術家透過作品，暗暗傳達所思。例如李石樵著名的「市場口」，透過穿旗袍的時髦女性與周遭窮苦人們，傳遞當年階級差異；「建設」中洋派打扮的建築師也與周圍勞力對映。白雪蘭指出，一旁賣菸小販暗喻導火線起於取締私菸的二二八事件。

此外，「避難」畫中削瘦人們，同樣傳達當時社會創傷；名為「田家樂」的畫作中，人們反諷地臉上一片哀淒，白雪蘭也認為是李石樵以畫表示心中所感。楊三郎則在台灣現代舞先驅蔡瑞月受丈夫白色恐怖牽連坐監出獄後，力邀她擔任模特兒，一連畫了「舞孃」與「天鵝湖」等作。

「凝眸宇宙」由藝術史學者林育淳策展，展出來自林克恭家屬慷慨捐贈的三四五件作品，完整呈現他從住在廈門鼓浪嶼「菽莊花園」的童年，到遠赴英國及歐洲受教育，之後輾轉於廈門、香港、澳洲，一九四九年底定居台灣投入近廿年藝術教育的人生。雙展展至明年二月十四日。

美術館 新北 畫作 台灣 藝術家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

當代國際版印性藝術展 呈跨媒材與地域多元面貌

台中大墩美展新加坡開幕 藝術家秀台灣多元創作能量

錢多也苦惱…公共藝術 預算難消化

王正方／蒲添生仰慕的文豪

相關新聞

醫療奉獻 花蓮慈濟全人團隊翻轉健保

在醫療資源稀缺的花蓮偏鄉，生病不只是看醫師困難，同時還面臨交通、照護資源不足等問題。花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊從秀林鄉出發，將醫療帶進部落，從疾病治療延伸至預防保健、健康促進，更以第一線經驗促成健保給付制度改革，翻轉過去「生病才治療」的醫療模式，獲第卅六屆醫療奉獻獎團體醫療奉獻獎。

廣角鏡／強化南部供水韌性！荖濃溪給力 供水日增10萬噸

南部產業聚落持續擴張，穩定供水成為產業發展關鍵，高雄荖濃溪伏流水工程完工，每日可增十萬噸供水，提升水資源調度及抗旱能力。行政院長卓榮泰說，持續推動「珍珠串計畫」讓南部供水系統更具韌性。第二期伏流水開發將再投入四十六億元。

「溫柔的代價」醫界心碎…55歲高醫朱志生趕救人 疑為閃貓車禍驟逝

高醫心臟血管內科醫師朱志生十五日晚間接獲急性心肌梗塞病患搶救任務，騎車返院途中疑為閃避突然竄出的橘貓不幸重摔，隔天宣告不治，享年五十五歲，遺下妻子與三名幼兒，一心趕回醫院救人的良醫，卻再也沒能踏進手術室。

醫奉獎得主請命 偏鄉醫療需新血

偏鄉醫療資源不足，醫師數十年堅守崗位，卻仍難填補人力缺口。第卅六屆醫療奉獻獎昨舉行頒獎典禮，多位得主不約而同為偏鄉醫療請命，呼籲政府挹注更多資源、建立人才培育及留任制度，別讓偏鄉醫療長期僅仰賴少數醫師苦撐。

輔助系統易分心？學者：裝上≠安全

消基會呼籲交通部應檢討大型車行車視野輔助系統裝設成效，但對大車司機而言，高科技設備僅能作為輔助，無法真正消除危險，且過多的輔助工具還可能使駕駛分心。學者指出，裝置輔助工具不等於安全，除需要更細緻的政策成效評估，還應同時推動道路環境友善工程才具效果。

日月潭花火音樂會 重溫青春時光

日月潭花火音樂會邁入第十八屆，昨晚以「十八・拾光」為題登場，結合管弦樂、跨世代流行金曲及煙火秀，首度推出三點同步、總長超過四百秒的花火演出。不少遊客穿上制服赴約，湖畔宛如青春同樂會，在熟悉旋律中重溫青春時光，吸引超過三萬五千名觀眾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。