新北美術館雙展 從前輩藝術家畫作裡看台灣史

從前輩藝術家畫作，窺見當年時代。新北市美術館舉辦「畫外拓徑：李梅樹．楊三郎．李石樵」和「凝眸宇宙——林克恭的藝術與生活」雙展，前者以藝術家的社會實踐角度策展，後者首度展出板橋林家花園家族第六代藝術家不為人知的作品。

「畫外拓徑」由藝術史學者白雪蘭策畫，展覽探討李梅樹、楊三郎、李石樵三人如何在一九四五年前後的時代變局中，透過地方文化、藝術組織與美術教育，為台灣藝術發展開拓不同道路。例如李梅樹長年主持三峽祖師廟重建；楊三郎透過臺陽美術協會等，為藝術家建立發表平台；李石樵創立不收費的畫室。

畫展中也可見藝術家透過作品，暗暗傳達所思。例如李石樵著名的「市場口」，透過穿旗袍的時髦女性與周遭窮苦人們，傳遞當年階級差異；「建設」中洋派打扮的建築師也與周圍勞力對映。白雪蘭指出，一旁賣菸小販暗喻導火線起於取締私菸的二二八事件。

此外，「避難」畫中削瘦人們，同樣傳達當時社會創傷；名為「田家樂」的畫作中，人們反諷地臉上一片哀淒，白雪蘭也認為是李石樵以畫表示心中所感。楊三郎則在台灣現代舞先驅蔡瑞月受丈夫白色恐怖牽連坐監出獄後，力邀她擔任模特兒，一連畫了「舞孃」與「天鵝湖」等作。

「凝眸宇宙」由藝術史學者林育淳策展，展出來自林克恭家屬慷慨捐贈的三四五件作品，完整呈現他從住在廈門鼓浪嶼「菽莊花園」的童年，到遠赴英國及歐洲受教育，之後輾轉於廈門、香港、澳洲，一九四九年底定居台灣投入近廿年藝術教育的人生。雙展展至明年二月十四日。