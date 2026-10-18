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「溫柔的代價」醫界心碎…55歲高醫朱志生趕救人 疑為閃貓車禍驟逝

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺石秀華／高雄報導
高醫心臟血管內科醫師朱志生十五日晚間車禍，搶救不治。圖／取自高醫附設岡山醫院網站
高醫心臟血管內科醫師朱志生十五日晚間車禍，搶救不治。圖／取自高醫附設岡山醫院網站

高醫心臟血管內科醫師朱志生十五日晚間接獲急性心肌梗塞病患搶救任務，騎車返院途中疑為閃避突然竄出的橘貓不幸重摔，隔天宣告不治，享年五十五歲，遺下妻子與三名幼兒，一心趕回醫院救人的良醫，卻再也沒能踏進手術室。

高醫昨發聲明表達沉痛與不捨，指朱志生醫師是位深受肯定的好醫師，將全力協助處理後事，陪伴度過艱難時刻。

朱志生十五日晚間因有病患急需裝心導管，騎車趕回醫院，未料行經鼓山區博愛一路四三三巷，一隻橘貓突然竄出，他疑為閃避連人帶車重摔，頭部重擊，事發後被送往自己服務的高醫急救，院方動員跨科團隊全力搶救，歷經一天與死神拔河，前天下午一時離世，消息傳出後，令大家震驚，親友紛紛發文悼念他生前的溫暖與專業。

「丈夫對事故路段不陌生，沒想到這條平時往返醫院的道路竟成奪命路」朱妻淚訴，丈夫為救治病患，常忙到凌晨一、兩點才回家，沒想到這次出門竟成永別，「太突然了」，前一天夫妻還在聊天說話，現在再也等不到丈夫回家。

一名病患家屬說，朱醫師診間每每有上百名病患候診，從早上看到下午，桌上會擺咖啡提神，面對提問都細心回覆，常鼓勵高齡病患「多動、心情放鬆可當百歲人瑞」，替病患開新藥時為讓家屬放心，會打趣說「這是吃了會讓他一整天都開心的藥」，是名視病猶親的好醫生。

與朱志生是雄中同學的馮醫師在臉書悼念，指朱守護無數病患心跳，是大家最信賴的後盾，為了閃避小貓發生意外，正展現他一直以來的善良與柔軟，只可惜這份溫柔換來的代價令人心碎。

車禍 救人 高醫 心臟血管

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