告別南鐵熟悉的「噹、噹、噹」…台南人李安為地下化跨海獻祝福

台南鐵路地下化昨天通車，台南人迎來平交道不再有火車通過的日子，交通部鐵道局前晚舉辦地下通車入厝典禮，身為台南子弟的國際名導李安透過預錄影片細數昔日住在台南後火車站成長的點滴，獻上跨海祝福。依鐵道局規畫，九處平交道明年九月底前拆完，整體拆除及復舊工程力拚二○二八年底完成。

前晚台南車站送別最後列車的人潮直逼跨年晚會，民眾搶拍地面鐵道最後身影。李安在「台南車站地下通車入厝典禮」透過預錄影片獻上跨海祝福。他感性提到，「台南火車站我們進進出出、前前後後，還有平交道，過了無數次，等火車也等了很多次。這都是我成長，跟在台南生活的美好回憶」。

李安說，聽說台南火車站地下化很多很多年了，現在終於要通車了。「我要利用這個機會，一方面恭喜台南市，也跟大家祝福。台南加油！」

附近居民表示，聽不到熟悉的「噹、噹、噹」聲響，難免有些懷念，但也期待迎向城市新時代。市議員李宗霖表示，他期盼鐵道局與市府加快拆除地面鐵道設施，推進綠園道建設，縫合鐵道分隔的城市空間。

台南市區鐵路地下化全長約八點二三公里，原有軌道將規畫為綠園道，鐵道局分階段拆除既有軌道、機電設施、台南車站跨站天橋及臨時後站等設施，九處平交道預計二○二七年九月底前拆除，六處橋梁及鐵路橋涵預計二○二八年二月前完成，地下道復舊預計二○二八年五月前完成，整體拆除及復舊工程以二○二八年底完成為目標。

市府交通局表示，後續將持續與鐵道局協調施工順序及交通維持措施，配合地面設施拆除與道路改善工程，逐步恢復道路通行，並推進綠園道建設。