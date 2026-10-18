一周大事（115年10月11日~10月17日）

國內

12日：共軍在渤海、黃海、東海、南海密集實彈射擊。國防部長顧立雄表示，初判是實施砲兵部隊等射訓，強調充分掌握情況。

15日：台積電舉行第三季法說會，董事長暨總裁魏哲家首度證實，已派遣團隊前往美國德州評估設立晶圓廠的可能性。

16日：立法院三讀修正通過老人福利法，讓65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。另普發現金2萬元逕付二讀。

國外

12日：諾貝爾經濟學獎頒給美國學者霍爾與伍德福，兩人發展出新的總體經濟模型，已為各國央行與政府所採用。

14日：彭博報導，美國總統川普指台灣同意採購阿拉斯加液化天然氣管線計畫產出的30%天然氣，並額外投資44億美元確保開發案完工。

17日：龔明鑫接受彭博專訪指出，台灣計畫籌資數十億美元在美設立產業園區，提供台積電以及AI伺服器組裝業者所需的中小型供應商設廠。