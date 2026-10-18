聽新聞
0:00 / 0:00

日月潭花火音樂會 重溫青春時光

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
第十八屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」昨晚登場，熟悉的旋律伴隨煙火在湖畔綻放，吸引三萬五千名觀眾，陶醉在青春記憶。圖／台灣大哥大提供
第十八屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」昨晚登場，熟悉的旋律伴隨煙火在湖畔綻放，吸引三萬五千名觀眾，陶醉在青春記憶。圖／台灣大哥大提供

日月潭花火音樂會邁入第十八屆，昨晚以「十八・拾光」為題登場，結合管弦樂、跨世代流行金曲及煙火秀，首度推出三點同步、總長超過四百秒的花火演出。不少遊客穿上制服赴約，湖畔宛如青春同樂會，在熟悉旋律中重溫青春時光，吸引超過三萬五千名觀眾。

第十八屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」由指揮江靖波，率領七十五人編制的樂興之時管弦樂團，歌手柏霖PoLin、文慧如及八角塔男聲合唱團演出。今年樂團的弦樂手首度組成Live Band，帶來靜止、你的電話等多首經典金曲。

音樂會以主題組曲串聯二○○八年至二○二六年的音樂記憶，從洋蔥、一樣的月光，到那些年、小幸運等影視歌曲，再以鹿港小鎮、愛相隨等作品壓軸，喚起不同世代的青春回憶。現場安排猜歌、復古姿勢挑戰及Ｙ２Ｋ主題拍貼，將觀眾想對十八歲自己說的話剪輯成影片，搭配「笑忘歌」播放。

台灣大哥大表示，歷屆日月潭花火音樂會累計吸引逾四十五萬五千人次參與，廿八個公益團體曾透過活動舞台募得善款；今年與天主教博愛基金會合作，結合弱勢家庭及學習、情緒障礙孩童陪伴服務，把青春回憶轉化為支持孩子成長的力量。

日月潭國家風景區管理處長王智益表示，花火音樂會已成為旅客秋天遊日月潭的約定，呼籲走訪周邊聚落、體驗在地文化，盼帶動住宿、餐飲及商圈發展。

日月潭 青春 音樂會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國旅補助Taiwan PASS半價優惠加碼2.4萬套 再贈日月潭花火VIP席

台北仁濟院重陽敬老餐會 陪伴300長輩迎新時光

第三屆L’Étape環法自行車挑戰賽寫下新里程 傳奇車手Peter Sagan與2700名車友騎進日月潭

世新70周年校慶小巨蛋之夜 蔣萬安致詞、AI重現創辦人跨時空對話

相關新聞

醫療奉獻 花蓮慈濟全人團隊翻轉健保

在醫療資源稀缺的花蓮偏鄉，生病不只是看醫師困難，同時還面臨交通、照護資源不足等問題。花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊從秀林鄉出發，將醫療帶進部落，從疾病治療延伸至預防保健、健康促進，更以第一線經驗促成健保給付制度改革，翻轉過去「生病才治療」的醫療模式，獲第卅六屆醫療奉獻獎團體醫療奉獻獎。

廣角鏡／強化南部供水韌性！荖濃溪給力 供水日增10萬噸

南部產業聚落持續擴張，穩定供水成為產業發展關鍵，高雄荖濃溪伏流水工程完工，每日可增十萬噸供水，提升水資源調度及抗旱能力。行政院長卓榮泰說，持續推動「珍珠串計畫」讓南部供水系統更具韌性。第二期伏流水開發將再投入四十六億元。

告別南鐵熟悉的「噹、噹、噹」…台南人李安為地下化跨海獻祝福

台南鐵路地下化昨天通車，台南人迎來平交道不再有火車通過的日子，交通部鐵道局前晚舉辦地下通車入厝典禮，身為台南子弟的國際名導李安透過預錄影片細數昔日住在台南後火車站成長的點滴，獻上跨海祝福。依鐵道局規畫，九處平交道明年九月底前拆完，整體拆除及復舊工程力拚二○二八年底完成。

近500人徹夜測試！南鐵地下化首日準時發車 但新站跳電、漏水…狀況多

台南鐵路地下化工程第一階段昨天通車，交通部鐵道局舉辦「穿越新台南・首發向前行」通車紀念活動，首班自強號列車於上午六時三十分順利駛入地下月台，但通車不到四小時，新站就出現跳電、電梯故障、手扶梯、漏水、粉塵影響能見度等狀況，一一○次自強號也受影響延誤六分鐘開車。

輔助系統易分心？學者：裝上≠安全

消基會呼籲交通部應檢討大型車行車視野輔助系統裝設成效，但對大車司機而言，高科技設備僅能作為輔助，無法真正消除危險，且過多的輔助工具還可能使駕駛分心。學者指出，裝置輔助工具不等於安全，除需要更細緻的政策成效評估，還應同時推動道路環境友善工程才具效果。

「溫柔的代價」醫界心碎…55歲高醫朱志生趕救人 疑為閃貓車禍驟逝

高醫心臟血管內科醫師朱志生十五日晚間接獲急性心肌梗塞病患搶救任務，騎車返院途中疑為閃避突然竄出的橘貓不幸重摔，隔天宣告不治，享年五十五歲，遺下妻子與三名幼兒，一心趕回醫院救人的良醫，卻再也沒能踏進手術室。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。