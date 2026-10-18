日月潭花火音樂會 重溫青春時光

日月潭花火音樂會邁入第十八屆，昨晚以「十八・拾光」為題登場，結合管弦樂、跨世代流行金曲及煙火秀，首度推出三點同步、總長超過四百秒的花火演出。不少遊客穿上制服赴約，湖畔宛如青春同樂會，在熟悉旋律中重溫青春時光，吸引超過三萬五千名觀眾。

第十八屆「台灣大哥大日月潭花火音樂會」由指揮江靖波，率領七十五人編制的樂興之時管弦樂團，歌手柏霖PoLin、文慧如及八角塔男聲合唱團演出。今年樂團的弦樂手首度組成Live Band，帶來靜止、你的電話等多首經典金曲。

音樂會以主題組曲串聯二○○八年至二○二六年的音樂記憶，從洋蔥、一樣的月光，到那些年、小幸運等影視歌曲，再以鹿港小鎮、愛相隨等作品壓軸，喚起不同世代的青春回憶。現場安排猜歌、復古姿勢挑戰及Ｙ２Ｋ主題拍貼，將觀眾想對十八歲自己說的話剪輯成影片，搭配「笑忘歌」播放。

台灣大哥大表示，歷屆日月潭花火音樂會累計吸引逾四十五萬五千人次參與，廿八個公益團體曾透過活動舞台募得善款；今年與天主教博愛基金會合作，結合弱勢家庭及學習、情緒障礙孩童陪伴服務，把青春回憶轉化為支持孩子成長的力量。

日月潭國家風景區管理處長王智益表示，花火音樂會已成為旅客秋天遊日月潭的約定，呼籲走訪周邊聚落、體驗在地文化，盼帶動住宿、餐飲及商圈發展。