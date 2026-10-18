輔助系統易分心？學者：裝上≠安全

消基會呼籲交通部應檢討大型車行車視野輔助系統裝設成效，但對大車司機而言，高科技設備僅能作為輔助，無法真正消除危險，且過多的輔助工具還可能使駕駛分心。學者指出，裝置輔助工具不等於安全，除需要更細緻的政策成效評估，還應同時推動道路環境友善工程才具效果。

新北市汽車貨運公會理事長蔡杰翰表示，目前新車已全數配有行車視野輔助設備，舊車也因列入定期檢查項目而全面裝設。不過，以他自身開車的經驗，輔助螢幕大小通常僅七寸左右，且因擔心遮擋視線，多裝在駕駛座上方或旁邊。行車時，司機既要注意前方路況，又要分心抬頭查看螢幕，常難以兼顧，就算安裝聲音警示，大車與小車不同，起步後就算警示響起，也無法說停就停。

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，許多大型車安全設備皆為後裝，耐用度常不如原廠。長期維修加重業者經濟負擔，再加上中控台小螢幕分割多格畫面，使影像過小辨識困難，最終也僅是流於應付法規。他認為，交通部應根本性改善道路設計，協助降低駕駛工作的負荷至合理範圍。

淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄說，設備不是裝上去就等於安全，需更細緻的政策成效評估。像設置位置是否妥當、使用者介面設計是否會讓駕駛不易觀察與識別等，政府應針對痛點提出改善。

交通部說，已與內政部透過四年四百億的行人安全條例補助地方改善路口，近期也預告修正道路交通違規罰款分配辦法，盼提高罰鍰比例能全數用在改善交安。