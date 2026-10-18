事故頻傳 消基會：大車增設複合設備

消基會根據交通部統計分析，二○一八年至二○二二年大型車因視野死角、內輪差等造成左右轉事故，每年約二千件，傷亡人數連年超過二千人，交通部雖自二○二一年起推動大型車主動預警輔助系統科研計畫，於八百輛大型車裝設，但相關官方報告指出事故與違規量未出現明顯改善。

消基會建議，應檢討大型車行車視野輔助系統「三擇一」的法規門檻，尤其是每日大量載客的公共汽車系統應優先評估採取「影像＋主動偵測／警示」複合式安全設備，並建立設備效能驗證與事故追蹤制度。

依道路交通安全規則規定，特定大型車可裝設任一行車視野輔助系統，包括左右側攝影機及車內螢幕、近側視鏡搭配右前方雷達警示，或可顯示車輛四周影像的環景顯示系統。但消基會說，三種設備的安全功能並不相同，各設備可單獨作為法規最低標準，「符合法規」是否等於「安全足夠」？

此外，交通部自二○二一年於八百輛大貨車和大客車推動主動預警輔助系統科研計畫，但二○二四年交通年鑑中記載，職業駕駛使用盲點警示系統後，在十字路口右轉時，轉彎行車異常事件較裝設前下降二成，但官方資料同時指出，事故與違規變化尚未出現明顯改善。

消基會建議，應完整公開八百輛試驗成效，高風險路口必要時採取行人早開時相或行人專用時相；公車站牌、行人穿越道與路口間的位置也值得重新檢討。

交通部表示，於二○一八年起，要求新出廠大型客貨車裝設行車視野輔助系統，一一四年起加裝盲點警示系統；二○一八年前領照的舊車，也須自二○二○年起加裝視野輔助設備。不過，設備僅能輔助警示，駕駛仍須主動擺頭查看並即時應變，也已要求客運業者落實路口轉彎「指差確認」，並納入定期教育訓練。