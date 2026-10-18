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醫奉獎得主請命 偏鄉醫療需新血

聯合報／ 記者沈沛育／台北報導

偏鄉醫療資源不足，醫師數十年堅守崗位，卻仍難填補人力缺口。第卅六屆醫療奉獻獎昨舉行頒獎典禮，多位得主不約而同為偏鄉醫療請命，呼籲政府挹注更多資源、建立人才培育及留任制度，別讓偏鄉醫療長期僅仰賴少數醫師苦撐。

「台北不缺我一個急診醫師，但台東需要我。」台東馬偕醫院急診醫學科醫師鄭宏熙，身穿印有「台東緊急醫療」字樣的反光背心領獎。他在台東服務廿二年，經常在路上遇見需要急救的民眾，盼大家看到背心，就知道能向他求助，也希望年輕醫師願意投入台東急診。

投入身心障礙者、高齡者及受刑人口腔照護卅六年的牙醫師陳立愷說，矯正機構牙醫師逐漸高齡化，卻缺乏年輕人接棒，到宅牙科醫療也欠缺完善法源，籲政府建立特殊牙醫師培訓制度，讓行動不便者不再因無法出門失去就醫權。

屏東牙醫師江紘宇說，偏鄉衛生所牙科設備逐年改善，卻仍苦等不到牙醫師。建議公費牙醫師優先招收在地學生，鼓勵學成返鄉服務。

屏東基督教醫院院長吳榮州創立屏東首座心導管室，廿八年來全天候守護急性心肌梗塞患者，還曾因疫情遭匡列，差點錯過兒子婚禮。南投埔里基督教醫院家醫科醫師陳楷琳，四十三年前因台灣缺醫師遠道而來，如今已落地生根。她說退休後仍會留在台灣，台灣就是她的家，她已是台灣人。

立法院厚生會創會會長黃明和說，偏鄉醫療人力不足問題至今未解，建議可比照健康幣推出醫事人員專屬獎勵，吸引人才重返醫療現場。

總統賴清德前天接見得主時表示，將請衛福部檢討偏鄉牙醫師編制，擬優先招收在地公費生，並透過薪資補助提高留任誘因。衛福部次長林靜儀指出，已著手討論失智者等牙科照護，並評估設立牙科醫院，培育特殊牙醫。

偏鄉 鄭宏熙 醫療奉獻獎

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