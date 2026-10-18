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醫療奉獻 花蓮慈濟全人團隊翻轉健保

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
第卅六屆醫療奉獻獎昨天舉行頒獎典禮，總計頒發給八名個人醫療奉獻獎、一名特殊貢獻獎，以及兩座團體醫療貢獻獎。記者胡經周／攝影
第卅六屆醫療奉獻獎昨天舉行頒獎典禮，總計頒發給八名個人醫療奉獻獎、一名特殊貢獻獎，以及兩座團體醫療貢獻獎。記者胡經周／攝影

在醫療資源稀缺的花蓮偏鄉，生病不只是看醫師困難，同時還面臨交通、照護資源不足等問題。花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊從秀林鄉出發，將醫療帶進部落，從疾病治療延伸至預防保健、健康促進，更以第一線經驗促成健保給付制度改革，翻轉過去「生病才治療」的醫療模式，獲第卅六屆醫療奉獻獎團體醫療奉獻獎。

醫療奉獻獎由立法院厚生會、聯合報、ＴＶＢＳ、中央廣播電台、國際厚生數位科技合辦，厚生基金會承辦，衛福部指導，昨舉辦第卅六屆醫奉獎頒獎典禮，衛福部長石崇良、行政院政務委員陳時中特別與會出席。

石崇良表示，醫療奉獻獎得主長年深入偏鄉、兒少醫療等領域，彌補制度不足。花蓮慈濟從秀林鄉串聯醫療、社區及照護資源，讓健康促進、疾病預防與轉診銜接，成為健保改革起點，如今健保署已將全人醫療給付模式推廣至全國多個區域。

賴清德總統肯定花蓮慈濟團隊，在資源有限的東部建立完整照護網絡，不再只以看診次數計算醫療價值，而是將民眾健康放在核心，翻轉健保卅年來以論件計酬為主的模式。

同樣扎根花蓮的花蓮慈濟醫院院長林欣榮，獲醫奉獎特殊貢獻獎。行醫逾四十年的他，率先將腦部幹細胞移植應用於巴金森氏症治療並投入脊髓損傷研究，盼結合中西醫與精準醫療，讓花蓮成為東部醫療希望。

獲個人醫療奉獻獎的秀傳醫療體系總顧問林啓禎，長年深耕小兒骨科，促成嬰幼兒髖關節脫臼檢查納入兒童健康手冊，更曾搶救車禍重傷兒少，讓原可能截肢的孩子重新站立。

羅東聖母醫院精神科醫師郭約瑟，廿七年來穿梭宜蘭山區，推動發展遲緩篩檢與巡迴醫療。面對缺乏病識感、不願就醫的精神疾病患者，他經常開車四處尋人，甚至希望有能定位病人的ＧＰＳ，讓偏鄉患者不再被遺忘。

獲得團體獎的天主教中華聖母基金會，是第一個獲得醫奉獎的社福團體，他們將沐浴車引進台灣，讓臥床長者也能享受洗澡的尊嚴；花蓮原鄉護理師吳安綺則以阿嬤族名「紗絯」成立居家護理所，深入部落照顧病人。她昨天含淚向天上的阿嬤喊話「沒能為您做到的事，我會繼續做下去。」盼讓更多長輩在熟悉的土地上健康老去。

慈濟 健保 花蓮

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