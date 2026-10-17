長者免繳健保費…柯文哲喊醫療平權關鍵一步 醫師公會：會害死健保制度

立法院三讀通過「老人福利法」修正案，逾八成長者將免繳健保費，粗估增加政府400億元財務負擔。民眾黨前主席柯文哲力挺修法，稱「落實醫療平權是普世價值」，引發醫界反彈。醫師公會全聯會理事長陳相國表示，尊重柯的政治立場，但有很多人比柯醫師更懂健保，若將全民健保當作社會福利，「會害死整個健保制度」。

柯文哲昨天晚間在臉書發文表示，修法讓長者免繳健保費，是台灣邁向長者永續照顧與醫療平權的關鍵一步，引來不少醫護人員留言批評，「曾為醫療人員，不該為了政治違背專業」、「你難道不知道健保造成醫護多大的負擔嗎？」

柯文哲今出席活動時重申，2024年參選總統時，就曾主張65歲以上長者免繳健保費，且需設排富條款。他認為，資本主義社會中，醫療與教育應盡可能落實社會主義精神，教育是窮人翻身的最後機會，醫療亦然。

對此，陳相國表示，健保本質是財務制度，核心精神在於「量能付費」，由民眾依負擔能力繳納保費，共同支撐醫療體系。雖然民眾都希望減少保費支出，但繳納保費是共同維持制度運作的責任。照柯醫師說法，少子化後大家都靠稅收，若將健保改為完全由稅收支應，等於改變現行社會保險制度，類似英國以稅收支持醫療服務的模式，涉及整體制度選擇，必須修憲否則會有爭議。

陳相國指出，部分政治人物以地方政府早已補助長者健保費為由，主張擴大補助，但地方補助健保費的行徑，在他看來，同樣有損健保公平性，如今由中央推動更不應該。他強調，柯文哲身為醫師，不應混淆健保與醫療，許多醫師長年投入健保制度研究，若將全民健保視為社會福利，「會害死整個健保制度」，一旦制度崩潰，受害的將是全體人民。