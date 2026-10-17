薔琵升級強颱！未來24小時挑戰超廣闊暴風半徑 下周五恐影響台灣

薔琵颱風今天晚間8時升級強烈颱風，持續朝西北西方向前進，目前預估路徑，颱風下周四將抵達台灣東部海面後北轉，但氣象署仍不排除登陸或更靠近台灣可能，北部地區及東北部下周五天氣，將可能受到颱風影響。

薔琵颱風用一天的時間升級成強颱，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑180公里。氣象署預估，薔琵颱風還會持續增強，暴風半徑也還會再擴大。24小時至36小時，七級暴風半徑將挑戰280公里、近中心最大風速達每秒58公里。

氣象署最新預報，下周三有一波東北季風南下，而周四颱風將靠近台灣東部海面，目前路徑來看，颱風將會北轉，但長期預報仍有不確定性，氣象署也不排除更靠近台灣，甚至登陸可能。

不過以目前路徑來看，下周五受颱風外圍環流影響，北部、東北部降雨將會增加，且有局部大雨機率，東部、東南部及中南部山區有不定時短暫陣雨，午後南部山區局部短暫陣雨。