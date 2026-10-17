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中研院「院區開放日」逾170場活動 宇宙演化、AI與歷史探索掀科普熱潮

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
中央研究院第29屆「院區開放日」今天登場，推出逾170場科普活動，涵蓋宇宙與生命演化、人工智慧（AI）、歷史文化、科學手作及實驗室參觀，吸引大批民眾參與。圖中為數位文化中心VR典藏體驗。圖／中央研究院
中央研究院第29屆「院區開放日」今天登場，推出逾170場科普活動，涵蓋宇宙與生命演化、人工智慧（AI）、歷史文化、科學手作及實驗室參觀，吸引大批民眾參與。圖中為數位文化中心VR典藏體驗。圖／中央研究院

中央研究院第29屆「院區開放日」今天登場，推出逾170場科普活動，涵蓋宇宙與生命演化、人工智慧（AI）、歷史文化、科學手作及實驗室參觀，吸引大批民眾參與。中研院長陳建仁表示，學術研究不應止於論文與實驗室，更應走入社會，透過互動體驗拉近大眾與科學的距離，鼓勵年輕世代勇於提問、探索未知。

今年主題演講以「探索未知：宇宙、生命與人類」為題，由陳建仁主持，現場近400個座位座無虛席。天文及天文物理研究所副研究員陳科榮介紹如何運用超級電腦模擬恆星誕生、死亡與宇宙演化，讓民眾了解難以直接觀測的天文現象；生物多樣性研究中心副研究員王忠信則以非孟德爾遺傳為題，介紹不同於典型遺傳定律的現象，以及相關機制如何影響生命演化與生物多樣性。

社會學研究所特聘研究員江彥生則從社會學角度，探討大型語言模型的行為與人類有多相似，以及AI作為研究工具的可能性與限制。陳建仁勉勵年輕學子，科學研究不只要為既有問題尋找答案，更重要的是發現尚待解答的問題。

院區也規劃多項互動體驗。「水果發電趣」讓學生利用檸檬與金屬片發電，成功點亮LED燈；「果汁裡有什麼？單細胞偵探」則介紹單細胞分析技術，帶領民眾探索肉眼看不見的細胞世界。

人文活動方面，全新推出的「探索檔案・看見臺灣」檔案展，透過學習單及闖關活動，讓民眾認識台灣歷史；「牡丹部落的護身符」手作活動則帶領參與者體驗排灣族傳統工藝。「AI與空拍的對話」利用人工智慧將黑白歷史航照轉為彩色影像，搭配互動地圖呈現台灣地景今昔變化；「飛越臺灣」則透過空拍視角，展示台灣海岸與山岳景觀。

平時不易接觸的研究設施也開放參觀，包括量子元件、掃描穿隧電子顯微鏡、生醫晶片及超快光譜等實驗室，讓學生近距離認識科研設備。此外，「社群時代的包裝術與內心劇場」從心理與文化角度，探討社群媒體曬照及經營人設背後的心理機制，引起青少年共鳴。

中研院表示，今年活動吸引不少學生從中南部及東部遠道而來，熱門活動至尾聲仍有民眾排隊參與。下一場「南院開放日」將於11月14日在台南沙崙登場，規劃AI、量子科技、海洋科學、科學史及VR數位典藏等活動。更多資訊可至「院區開放日」官方網站查詢：https://openhouse.sinica.edu.tw。

中研院

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